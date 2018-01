Parolin |   Che la Curia possa diventare davvero un aiuto al Papa

Parolin : "L'Europa rischia di rimanere bloccata da forze stanche e miopi" : Al centro delle riflessioni anche l'economia, definita 'eccessivamente dipendente dalla speculazione finanziaria e dei rischi che questo comporta per la sua stabilità e per la difficoltà a creare ...

M5s - Di Maio e l’incontro col cardinale Parolin negli Usa : “Anche al Vaticano va spiegata nostra politica estera” : “Papa Francesco ha detto delle parole importantissime. È la grande occasione per chiudere la partita e approvare un diritto sacrosanto degli italiani”. Luigi Di Maio, a margine della cena elettorale organizzata a Ostia in sostegno della candidata grillina al ballottaggio (guarda il video) di domenica prossima per la presidenza del X Municipio dopo due anni di commissariamento. “Insieme alla legge sui vitalizi, per noi quello ...