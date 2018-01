Paolo Siani si candida nel Pd | ' vorrei un collegio a Napoli'

Paolo Siani scioglie la riserva : candidato con il Pd "da indipendente" : Paolo Siani, pediatra napoletano fratello di Giancarlo, giornalista ucciso dalla Camorra nel settembre 1985, ha accettato l'invito di Matteo Renzi a candidarsi nelle liste del Pd per le prossime elezioni. Sarà un "indipendente" come "lo sono stati illustri parlamentari prima di me", ha scritto in una nota lo stesso Siani."Ho chiesto di potermi occupare di quello che so fare, sanità e infanzia - ha aggiunto - ho accettato, chiedendo ...