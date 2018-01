: Legalità. C’è chi la predica e chi la pratica. Noi la pratichiamo, da sempre. La candidatura di Paolo Siani è una b… - leonardoimpegno : Legalità. C’è chi la predica e chi la pratica. Noi la pratichiamo, da sempre. La candidatura di Paolo Siani è una b… - annalisapanello : RT @HuffPostItalia: Paolo Siani scioglie la riserva: candidato con il Pd "da indipendente" - marepotter : Paolo Siani dice sì a Renzi: "Mi candido nelle liste del Pd come indipendente" - RufoloTeresa : RT @HuffPostItalia: Paolo Siani scioglie la riserva: candidato con il Pd "da indipendente" - 43asarisi : Ottimo acquisto per il PD ... -

(Di giovedì 11 gennaio 2018), pediatra napoletano fratello di Giancarlo, giornalista ucciso dalla Camorra nel settembre 1985, ha accettato l'invito di Matteo Renzi a candidarsi nelle liste del Pd per le prossime elezioni. Sarà un "" come "lo sono stati illustri parlamentari prima di me", ha scritto in una nota lo stesso."Ho chiesto di potermi occupare di quello che so fare, sanità e infanzia - ha aggiunto - ho accettato, chiedendo di poter scendere in campo non solo in un collegio proporzionale plurinominale ma anche in uno uninominale nella mia città. Sarà il pd a dirmi in quale collegio mi presenterò. A me piacerebbe cimentarmi nel posto dove vivo e lavoro. Ma si vedrà. Dopo un anno, se sarò eletto, farò il primo resoconto. Se la mia presenza nel palazzo della politica non sarà costruttiva e utile per la mia ...