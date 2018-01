Orti Urbani a Ponte di Piave

Biologico una scelta - non un business. E gli Orti urbani : Il Biologico deve essere una scelta consapevole che vada oltre il mero business per avere realmente successo. E poi la crescita degli orti urbani al di là della crisi economica

Orti Urbani - Raggi : Roma parteciperà ad assegnazione nuovi fondi : Roma , 29 nov. (askanews) Con un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi fa sapere che 'insieme ad altre 96 città Roma parteciperà all' assegnazione di un nuovo finanziamento' perché 'nell'ambito del ...

A Roma la Tavola rotonda degli Orti urbani : I Roma ni sono invitati a partecipare alla Tavola rotonda degli orti urbani . Per ascoltare e dare il proprio contributo, le osservazioni e mettere a disposizione la propria esperienza sul tema degli orti urbani Roma ni. L’incontro è fissato all’Aranciera di San…Continua a leggere →

TraspOrti extraurbani Milano - da Comune 1 - 6 mln per evitare tagli : Milano, 31 ott. (askanews) 'Il trasporto pubblico locale ha il nostro massimo sostegno. Per questo Milano mette a disposizione 1 milione e 600 mila euro per evitare tagli alle linee extraurbane, dato ...