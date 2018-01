Olimpiadi | senza Russia più medaglie a Germania | Norvegia e USA

Corea Nord verso presenza alle Olimpiadi : (ANSA) - PECHINO, 6 GEN - La Corea del Nord probabilmente andrà ai Giochi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), in Corea del Sud. Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, ha detto che il suo ...

Olimpiadi Dolomiti - sì ma senza sperperi : "Le Olimpiadi devono tornare nei luoghi dove gli sport invernali sono nati - ha aggiunto il governatore altoatesino - e possono benissimo farlo utilizzando le strutture che già sono presenti sul ...

Olimpiadi invernali - Cio esclude la Russia sì ad atleti senza bandiera : ROMA - La squadra olimpica russa è stata esclusa dal Cio dai Giochi invernali del 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud. Ai funzionari governativi del paese sarà vietato partecipare ai Giochi, e la ...

Slittino - Dominik Fischnaller : “Alle Olimpiadi me la gioco per una medaglia. Italia senza piste? Costretti a testare in gara…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Domani prenderà il via ad Igls (Austria) la Coppa del Mondo di Slittino. La punta di diamante per l’Italia resta Dominik Fischnaller. Nelle ultime stagioni il 24enne di Maranza si è rivelato un campione molto incostante, capace di alternare grandi prestazioni (sono 17 i suoi podi individuali in Coppa del Mondo) ad altre ben al di sotto di un potenziale elevatissimo. Ai Mondiali 2017 ha conquistato due medaglie di ...

Squadra olimpica russa potrebbe essere ammessa alle Olimpiadi 2018 senza inno - : Secondo le attese la decisione sull'ammissione della Squadra nazionale russa alle Olimpiadi invernali del 2018 verrà presa dal comitato esecutivo del CIO all'inizio di dicembre. Il presidente del ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : la Russia non sarà ai Giochi senza bandiera. Si teme però l’esclusione per i casi di doping : Dopo le novità giunte sul fronte doping dal Cio relativamente alle Olimpiadi Invernali di Sochi (Russia) del 2014 con le squalifiche dei due atleti di sci nordico Alexander Legkov e Evgeniy Belov in base al rapporto McLaren sul cosiddetto “doping di stato” in Russia, ci sono anche le prime reazioni sul fronte politico/sportivo nel Paese interessato. Il vice ministro Vitaly Mutko sostiene che le decisioni del Cio “creano falsi ...

L’atletica torna alla sua essenza : sfide corpo a corpo - duelli e rivalità. Il ranking mondiale - la rivoluzione per le Olimpiadi 2020 - addio ai minimi dell’ultimo minuto : addio al minimo, dimentichiamoci di tempi e misure agguantati all’ultimo minuto, scordiamoci le rincorse folli per strappare la qualificazione al grande evento, lasciamoci alle spalle quelle preparazioni mirate per raggiungere la prestazione richiesta dal regolamento arrivando scarichi al momento clou della stagione. La IAAF ha deciso di cancellare tutto questo, a cui eravamo abituati da decenni, rivoluzionando letteralmente tutta ...

Giovanni Malagò : “A PyeongChang l’Italia farà più medaglie di Sochi. Roma senza Olimpiadi? Tolto un sogno. Su ius soli e sport di squadra…” : Mancano 100 giorni alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e Giovanni Malagò, Presidente del Coni, fa il punto della situazione sullo sport italiano in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. Il Presidente è ottimista sul medagliere dell’Italia per questa edizione dei Giochi: “Intanto diciamo che siamo convinti di superare quel che abbiamo fatto a Sochi (8 medaglie, ma senza ori, ndr): più medaglie, più qualità. Però devo ...

