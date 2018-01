Olimpia Milano Cska Mosca risultato finale 81-107 | De Colo e Clyburn affondano la AX

Basket - Eurolega 2018 : è un disastro per l’Olimpia Milano. Il CSKA Mosca passeggia al Forum : L’Eurolega dell’Olimpia Milano assume contorni sempre più disastrosi. Per la squadra di Simone Pianigiani è arrivata un’altra sonora sconfitta, per 81-107 contro il CSKA Mosca. Certo, vincere era un’impresa, contro la miglior squadra della competizione, ma le cose viste in campo hanno confermato le difficoltà in Europa dell’Armani Exchange, all’ottava sconfitta nelle ultime nove partite, la quarta consecutiva. ...

LIVE – Eurolega 2018 - Olimpia Milano-CSKA Mosca in DIRETTA : russi avanti a fine primo quarto (15-23) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 17-25 risponde subito con il piazzato Higgins 17-23 bel canestro buttandosi indietro di M’Baye FINISCE IL primo quarto: altra palla persa da Milano e il quarto si chiude con il CSKA avanti di otto ...

LIVE – Eurolega 2018 - Olimpia Milano-CSKA Mosca in DIRETTA : comincia la sfida del Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 2-6 ancora 2/2 dalla lunetta di De Colo 2-4 jumper di Clyburn 2-2 prima sbaglia e poi prende il rimbalzo e segna Tarczewski 0-2 i primi punti della partita sono del CSKA dalla lunetta con De Colo 20.45: ...

LIVE – Eurolega 2018 - Olimpia Milano-CSKA Mosca in DIRETTA : al Forum arriva la capolista - serve la partita perfetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega. Al Forum arriva la capolista, in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. ...

