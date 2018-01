Oggi sposi | piccoli riti scaramantici per il giorno del sì

Oggi sposi alla Reggia di Caserta - quella di Felicori è una mossa politica : Avete deciso di sposarvi in una cornice prestigiosa? Siete stanchi dei soliti posti, da affittare? Volete che il giorno del vostro matrimonio si trasformi in una favola con tanto di palazzo reale? Non è più un sogno, almeno per i più fortunati. Nulla è impossibile, se oltre ad avere una cospicua disponibilità economica potete contare anche sulle amicizie giuste. Finalmente anche la Reggia di Caserta è a vostra disposizione. Il dado è tratto. La ...

Oggi sposi alla Reggia di Caserta? Quella di Felicori è una mossa politica : Avete deciso di sposarvi in una cornice prestigiosa? Siete stanchi dei soliti posti, da affittare? Volete che il giorno del vostro matrimonio si trasformi in una favola con tanto di palazzo reale? Non è più un sogno, almeno per i più fortunati. Nulla è impossibile, se oltre ad avere una cospicua disponibilità economica potete contare anche sulle amicizie giuste. Finalmente anche la Reggia di Caserta è a vostra disposizione. Il dado è tratto. La ...

AllOggi dei terremotati aquilani a disposizioni dei rifugiati ItaloVenezuelani : L'Aquila - I rifugiati del Venezuela potranno avere un Alloggio Case o Map, approvata la delibera dalla Giunta Comunale; il sindaco Biondi e l'assessore Bignotti: "Non si può restare indifferenti al dramma di chi ha perso tutto" La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui si consente l’assegnazione degli Alloggi del progetto Case. o Map ai cittadini che fuggono dal regime dittatoriale del Venezuela. "Nei ...

Lui ha 80 anni - lei 25. Oggi sposi a La Spezia : Ottanta anni lui e 25 lei, Oggi a sposi a La Spezia. Il SecoloXIX racconta la storia di uno spezzino e una ragazza di Santo Domingo, con quasi sessantanni di differenza, sposi a La Spezia. "Si tratta senz'altro di una legittima decisione fra due individui maggiorenni - scrive il quotidiano - ben liberi di scegliersi reciprocamente come sposi, ma insolita è la differenza d'età, così grande. Tanto, per costruire un progetto di ...

Rita Dalla Chiesa : "Su Rete 4 condurrò Ieri Oggi e italiani grazie a Maurizio Costanzo - su Telenorba Oggi sposi. Farei la giudice di un talent" : Rita Dalla Chiesa ufficializza al quotidiano Libero il ritorno in tv con due trasmissioni su due reti diverse.Su Rete 4 da metà gennaio, in seconda serata, per 6 puntate, presenterà Ieri Oggi e italiani: "Avrà un taglio giornalistico ma molto tranquillo. Racconto come eravamo e quello che siamo Oggi, nella musica, nello sport, nella moda. Parlando di sport puoi anche parlare d'amore. Ci sono tanti blocchi, ospiti e filmati. Roberto Olla, ...

ARTIGIANO IN FIERA 2017/ Ultimi 2 giorni di esposizioni : invasione sarda a Milano (Oggi - 9 dicembre 2017) : ARTIGIANO in FIERA 2017: il mercatino di Natale più grande del mondo resterà aperto fino al 10 dicembre, sono gli Ultimi due giorni per godere dell'arte esibita dagli oltre 3200 stand(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 13:20:00 GMT)

Matrimonio Dan Peterson e Laura Verga / Oggi sposi : la coppia rinnova i voti pronunciati vent'anni fa a Miami : Il Matrimonio di Dan Peterson con Laura Verga si terrà questo pomeriggio ad Assago. La coppia si era già unita in Matrimonio con rito civile nel 1997 a Miami.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 11:15:00 GMT)

Puglia - nozze finte per i permessi di sOggiorno : gli “sposi” italiani guadagnavano 2000 euro : Puglia, nozze finte per i permessi di soggiorno: gli “sposi” italiani guadagnavano 2000 euro Diciannove arresti tra italiani e stranieri: organizzavano finti matrimoni per far stabilire in Italia cittadini marocchini. Alle donne e agli uomini compiacenti veniva regalato il biglietto aereo e duemila euro.Continua a leggere Diciannove arresti tra italiani e stranieri: organizzavano finti matrimoni […] L'articolo Puglia, nozze finte per i ...

LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni quinta puntata : Edoardo e Fiamma sposi? (Oggi - 30 novembre) : Le tre ROSE di Eva 4, Anticipazioni quinta puntata 30 novembre: Aurora e Alessandro sempre più lontani, la Taviani concede una possibilità a Fabio Astori.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 14:13:00 GMT)