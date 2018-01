Obesita' | aumenta rischio tumore

Obesità : troppi antibiotici da piccoli possono aumentarne il rischio : L’Obesità, la patologia dell’era moderna, sembra essere influenzata anche da un’assunzione eccessi di antibiotici in età infantile. Il rischio, in tal caso, aumenterebbe dal 10 al 50% secondo alcuni studi. Un tema a cui la rivista francese ‘Prescrire’, dedicata alla ricerca indipendente, dedica un articolo in cui si invitano i medici alla prudenza, considerati i dubbi avanzati dai risultati di diverse ...