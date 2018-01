: NY,tentò attacco: incriminato bengalese - NotizieIN : NY,tentò attacco: incriminato bengalese - ovunqueconjall : Di solito ora le persone dormono,io invece tento di evitare un attacco di panico,evidentemente devo essere alternativa anche in questo.?? - luca_reds : @SOSFanta ragazzi centrocampo a 5 con ballottaggio Bonaventura-Calhanoglu o tento l’attacco a 3 con Zapata? -

Per il fallito attentato con un tubo bomba in una stazione della metro a Manhattan l'11 dicembre scorso, è statocon sei capi di imputazione Akayed Ullah, il 27enneimmigrato a New York. Tra i reati contestati, quello di terrorismo legato all'Isis, in nome del quale ha tentato l'per vendicare i raid americani contro il califfato. Akayed Ullah in caso di condanna rischia l'ergastolo. L'11 dicembre fu il solo a restare gravemente ferito.(Di giovedì 11 gennaio 2018)