NVIDIA GeForce Now | cos’è e come provarla in anteprima

NVIDIA GeForce 390.65 Il driver WHQL racchiude gli aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre : NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver per le sue schede grafiche. Secondo le note di rilascio, il driver NVIDIA GeForce 390.65 WHQL presenta aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre e aggiunge il supporto per NVIDIA Freestyle. Nel caso non lo sapessi, NVIDIA Freestyle ti consente di applicare filtri di post-elaborazione ai tuoi giochi.Inoltre, questo nuovo driver aggiunge un pop-up per avvisare l’utente se una eGPU è stata connessa ...

Prova Grats In Anteprima NVIDIA GeForce Now : NVIDIA GeForce Now: arriva la beta gratuita per PC e Mac. Come Provare in Anteprima gratuitamente il servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce Now NVIDIA GeForce Now Beta Gratuita per Windows e Mac Proprio un anno fa, sempre al CES di Las Vegas, NVIDIA ha presentato al mondo intero un servizio fantastico in grado di rivoluzionare totalmente […]