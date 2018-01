: Nuovi 'guai' in vista per #Milan e #Inter: il diktat del governo cinese spaventa i tifosi, i dettagli - CalcioWeb : Nuovi 'guai' in vista per #Milan e #Inter: il diktat del governo cinese spaventa i tifosi, i dettagli - NotteDiStelle15 : RT @Adnkronos: Spelacchio, nuovi guai: interviene l'Anticorruzione - BinaryOptionEU : Spelacchio, nuovi guai: interviene l'Anticorruzione - pierospinazzola : RT @Adnkronos: Spelacchio, nuovi guai: interviene l'Anticorruzione -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Berlusconi e Moratti hanno deciso di vendere rispettivamentea colossi cinesi con la speranza di vedere nuovamente le proprie ‘creature’ ad alti livelli, ma c’è il rischio che irimpiangeranno i due storici patron visto come si stanno mettendo le cose in Cina. Il, infatti, ha lanciato unchiaro: “Stop agli investimenti illogici”. Non si può e non si deve più spendere. Emblematica è la situazione dell’. Suning in patria è un colosso ma per ordini dall’alto è impossibilitato a spendere. D’altronde l’ultimo comunicato della Federcalciosuona come una minaccia: «Controlleremo attentamente il mercato dei trasferimenti, non permetteremo nessuna violazione e saremo intransigenti con chi violerà le regole». Il messaggio era indirizzato a due club: il Guangzhou Evergrande, allenato da ...