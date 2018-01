: Notizia shock: Franco Zeffirelli accusato di molestie sessuali - ChiaraBezzo : Notizia shock: Franco Zeffirelli accusato di molestie sessuali - Radio105 : Una notizia che ci lascia sotto shock... aveva solo 14 anni... #StopBullyingNow #DoItForDolly - Laisa11 : Notizia shock: Deianira non fa ridere manco per il cazzo #sarannoisolani - chiaralazzari01 : RT @medris_: RAGAAAAA NOTIZIA SHOCK: Claudio e Mario si amano anche fuori dai social - marticagnin : RT @medris_: RAGAAAAA NOTIZIA SHOCK: Claudio e Mario si amano anche fuori dai social -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) L'accusa è molto grave e si abbatte sul più grande regista italiano ancora in vita:Zeffireli. Il famoso regista, oggi novantaquattrenne, avrebbe abusato nel 1993 di Johnathon Schaech, durante le riprese del film "Storia di una capinera". L'attore americano afferma di avere taciuto per 20 anni in quanto distrutto da quella violenza che, secondo lui, è stata la causa delle dipendenze da alcol e droghe, che gli hanno rovinato gran parte dell'esistenza. Johnathon Schaech riferisce al sito americano People che all'epoca dei fatti lui aveva ventidue anni e il regista, allora settantenne gli avrebbe rivolto continui complimenti. L'attore afferma che quando il regista beveva assumeva atteggiamenti molto aggressivi nei confronti degli attori e delle attrici. Racconta che il Maestro ogni notte bussava alla porta della sua camera ma lui fingeva di non sentire e non apriva la porta, finché ...