Non si fa politica impuntandosi Così Toti a Pirozzi

Franceschini : 'La politica Non è più imperniata sulle leadership : è tornata ad essere un gioco di squadra' : Perché è così importante? "Perché se è vero che la politica non è più imperniata sulle leadership ed è tornata ad essere un gioco di squadra, il Pd è l'unica forza a poterne vantare una. E la squadra ...

Di Biagi : Per ora il ssn regge - Nonostante la politica : Di Biagi: Per ora il sistema sanitario nazionale regge, nonostante la politica – Intervista esclusiva al segretario nazionale di Confintesa-Ugs Medici – Chiusa da poco ... L'articolo Di Biagi: Per ora il ssn regge, nonostante la politica su Roma Daily News.

Elezioni - Feltri avverte Paragone : “Lui ha cambiato parrocchia - noi no. Se vuole rimanere a Libero Non si occupi di politica” : “Dovrà occuparsi di altro se vuole restare a Libero e candidarsi per i 5stelle. Che scriva di calcio o di televisione ma non di politica“. Lo ha detto Vittorio Feltri direttore di Libero commentando negli studi della trasmissione Siamo italiani (condotta da Roberto Poletti) la notizia della candidatura di Gianluigi Paragone, suo giornalista, per il Movimento cinque stelle. “Io quando lo assunsi – dice Feltri – era ...

Non dimentichiamo i professionisti della politica : Mauro Chiostri Risponde il vicedirettore del Carlino, Beppe Boni Il mondo e la società non sono teoremi immutabili. Cambiano con l'evolversi dei tempi. Certo, oggi la politica è un mondo dove entrano ...

Salvini a 24Mattino : "Maroni? Se lasci la Lombardia - in politica Non puoi più fare nulla" : "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale tanto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro". A dirlo è Matteo Salvini, Segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Luca Telese e Oscar Giannino nel corso della ...

Pizzarotti : 'M5S fa politica sulla pelle dei romani e Raggi Non ha detto una parola' : Sindaco che impressione le fa questa storia? 'Da una parte è evidente che non si possono risolvere i problemi non affrontati in due anni, ma quello che è paradossale è l'atteggiamento tenuto. All'...

Enrico Mentana : 'Non capisco i giornalisti in politica - se mi candidassi sarei un buffone' : 'Non capisco la scelta di Emilio Carelli e dei giornalisti che si buttano in politica. E' una avventura senza ritorno'. Enrico Mentana , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, commenta: 'Libera scelta di Mimun, Paragone e Carelli: ma non torneranno a fare i ...

Roberto Maroni lascia la Regione Lombardia - ma Non la politica : Roberto Maroni non si ricandida alla Presidenza della Regione Lombardia. A due mesi dall' election day del 4 marzo che unisce elezioni politiche e regionali (per Lazio e Lombardia) Maroni ha ...

ORNELLA MUTI/ “Simbolo del femminismo? Non credo nei movimenti e nemmeno nella politica..” : ORnella MUTI: “nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave...”. Il caso molestie, Weinstein e la sua carriera: "mi sono scansata, sempre.."(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:00:00 GMT)

Gentiloni alla festa del Tricolore 'La politica Non disperda i risultati raggiunti' : 'L'appeal dell'Italia che altri nel mondo ci riconoscono e ci invidiano deve essere il nostro elemento d'orgoglio. Non possiamo essere italiani riluttanti, non è modo aperto per affrontare le sfide ...

Roma Non manda i rifiuti in Emilia RomagnaM5s : "La politica Non c'entra - costa troppo" : Grazie alla mediazione della Regione Lazio, dalla "regione rossa" era arrivata la disponibilità a ricevere circa 15mila tonnellate di rifiuti Romani da distribuire su tre impianti diversi. Ora il dietrofront del Campidoglio: "Il trasporto costa 180 euro a tonnellata"

SPILLO/ I movimenti della tv mentre la politica sragiona sul caNone Rai : Il mondo della tv si sta muovendo non poco in questo periodo, con diverse trasformazioni dei canali. Intanto la politica si accapiglia sul canone Rai. Il commento di YODA(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 06:04:00 GMT)ETRURIA & ELEZIONI/ Il costo del caso Boschi per il Pd di Renzi, di YodaMEDIASET/ Il doppio colpo per il 2018 coi Mondiali di calcio, di G. Foresti

La Carmen che Non muore. «Altro che politically correct» : Il sipario non si è ancora alzato. Ma fa già discutere la Carmen che andrà in scena dal 7 gennaio al Teatro del Maggio di Firenze. Perché lei, Carmen, la zingara più bella, intelligente e affascinante protagonista del capolavoro di Bizet, stavolta non muore. E sulle note finali dell’ultimo atto sfila la pistola a Don José, l’uomo che l’ha amata e al contempo riempita di botte, e lo uccide nell’estremo tentativo di ...

Non solo politica/ La trappola del presente che blocca tutto il Paese : Confesso che non li ho ascoltati tutti e per intero, i messaggi dei presidenti della Repubblica degli ultimi 50 anni. Però almeno la metà sì, e spesso dall'inizio alla fine, quasi sempre combattendo ...