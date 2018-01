No - un astronauta giapponese non è cresciuto di 9 centrimetri nello Spazio : (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) Lunedì scorso, l’astronauta giapponese Norishige Kanai ci aveva raccontato una lunga storia, o meglio una bella balla. In un post su Twitter, infatti, raccontava di essere cresciuto di circa 9 centimetri da quando era arrivato sulla Stazione spaziale internazionale il 19 dicembre scorso. L’assenza di peso ha questo effetto, spiegava l’astronauta nel tweet: senza la forza ...

No - un astronauta giapponese non è cresciuto di 9 centrimetri nello Spazio : L'astronauta Norishige Kanai si scusa per la fake news: aveva raccontato di essere cresciuto di 9 centimetri da quando era arrivato sulla Iss

“Nello spazio sono cresciuto 9 cm” : l’astronauta giapponese Norishige Kanai si scusa per la “fake news” : L’astronauta giapponese JAXA Norishige Kanai, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha dichiarato qualche giorno fa di essere cresciuto 9 cm nello spazio: l’affermazione aveva ricevuto in poco tempo 40mila “mi piace” e e 22mila retweet. “sono cresciuto di 9 centimetri in 3 settimane. sono un po’ preoccupato, non so se riuscirò ad entrare nel sedile della Soyuz quando torneremo,” spiegava ...

"Nello Spazio sono cresciuto 9 centimetri". L'astronauta giapponese prima diffonde una fake news - poi si corregge : Va nello Spazio e cresce in altezza di 9 centimetri. Anzi no, di soli 2. È quanto accaduto alL'astronauta giapponese Norishige Kanai, tornato sulla Terra dopo tre settimane di missione a bordo della Soyuz. "Buongiorno, ho una comunicazione importante - ha scritto Kanai su Twitter -. Abbiamo misurato i nostri corpi dopo aver raggiunto lo Spazio e- wow wow wow- sono cresciuto di 9 centimetri! sono cresciuto come una pianta in tre settimane, ...