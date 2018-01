: RT @SI_Monza: Domani sera all' Assemblea regionale sarà presente il nostro segretario Nicola Fratoianni ( in foto c'è Paolo... https://t.co… - liberi_ugualiNo : RT @SI_Monza: Domani sera all' Assemblea regionale sarà presente il nostro segretario Nicola Fratoianni ( in foto c'è Paolo... https://t.co… - TutteLeNotizie : No di Fratoianni all'alleanza con Gori - antony220970 : RT @sherlock5stelle: No di Fratoianni all'alleanza con Gori: Civati, sceglieranno territori ma ho sempre detto di no al Pd - antony220970 : RT @ansa_it: No di Fratoianni all'alleanza con Gori - TimoRonk : No di Fratoianni all'alleanza con Gori - Ultima Ora - ANSA.it -

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Gli appelli non bastano, il giudizio è di merito, politico". Così Nicola, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali chiude ad un'intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgiosarà domani pomeriggio a Cinisello Balsamo dove seguirà i lavori dell'assemblea regionale della Lombardia di Liberi e Uguali. Diverso, il discorso per il candidato nel Lazio Nicola Zingaretti dove "ci si confronta", spiega. E a un'intesa col Pd non crede neanche Pippo Civati, leader di Possibile: "Lascerei decidere ai militanti e chi ha seguito la discussione. A mio parere però è molto tardi, ci siamo sempre detti che con il Pd non saremmo andati e questo credo debba valere sia per la Lombardia che per il Lazio", afferma. "Io sono scettico e i miei più scettici di me".