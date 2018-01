Nintendo Direct mini di gennaio | ecco il video in italiano di tutti gli annunci

Nintendo Direct : Dark Souls Remastered - Donkey Kong Country : Tropical Freeze e Mario Tennis Aces in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo Nintendo Direct Mini che ha annunciato una selezione di titoli di prime e di terze parti in arrivo su Nintendo Switch a inizio 2018. Dopo un periodo festivo di grande successo, i possessori di Nintendo Switch godranno di una grande varietà di contenuti e nuovi giochi nei prossimi mesi, tra cui Dark Souls: Remastered, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces e Kirby Star Allies e una nuova ...

Nintendo Mini Direct : Tutti gli annunci e le novità per Switch : A grande sorpresa, Nintendo ha tenuto poco fa un Mini Direct dedicato alle novità in arrivo nel 2018 su Nintendo Switch, partendo da Dark Souls Remastered a Donkey Kong Country Tropical Freeze, scopriamole insieme. Le novità di Nintendo dal Mini Direct Per la prima volta nella serie, Dark Souls approda anche su console Nintendo con la Remastered del primo capitolo, la quale include sia il gioco base che il DLC Artorias of the ...

GameStop pubblica un tweet sul Nintendo Direct per poi cancellarlo : Il Nintendo Direct è uno degli eventi più importanti per i fan della compagnia nipponica, ed è spesso l'occasione giusta per annunciare qualche novità sui videogiochi in uscita sulle console della grande N.Secondo quanto riporta Nintendo Life, un Direct potrebbe essere davvero dietro l'angolo ed essere previsto per le prossime settimane. Sul profilo Twitter ufficiale di GameStop infatti è stata pubblicata un'immagine che invitava a seguire ...

Trapelate da EA delle indiscrezioni sul prossimo Nintendo Direct. Verrà mostrato Fe? : Un promemoria trapelato da Electronic Arts promette annunci importanti per i fan di Nintendo, riferisce Comicbook.Le indiscrezioni riguardano il prossimo Nintendo Direct programmato per questo gennaio. Le speculazioni su cosa potrebbe essere annunciato non mancano di certo, negli ultimi tempi si parla per esempio sempre più spesso della versione Switch di Pokemon, ed una conferenza a gennaio con qualche annuncio importante è l'ideale per ...