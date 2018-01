Nel fioretto 12 azzurre in gara in Polonia

Club Scherma Agliana - risultati di prestigio Nel fioretto maschile e femminile : Pistoia, 4 gennaio 2018 - Prestazioni convincenti. Ottime notizie per ragazzi e ragazze del Club Scherma Agliana . L'inizio di stagione, infatti, è stato ricco di risultati positivi a livello ...

Fioretto : Volpi seconda Nel GP di Torino. Sul podio anche Errigo e De Costanzo : Per quest'ultima si tratta del primo podio in una gara di Coppa del Mondo in carriera e lo ha raggiunto grazie ad una gara, iniziata ieri dalla fase preliminare e proseguita questo sabato con il ...

Scherma - Coppa del Mondo Torino e Gyor 2017 : l’Italia punta al doppio successo Nel fioretto - torna in pedana Daniele Garozzo : Domani inizierà un fine settimana particolarmente ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Infatti a Torino avremo il Grand Prix di fioretto, che vedrà salire in pedana sia gli uomini che le donne, mentre a Gyor (Ungheria) saranno impegnati gli sciabolatori per il secondo appuntamento stagionale. Andiamo quindi ad analizzare le aspettative azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto maschile, dove avremo il ritorno in pedana di Daniele ...

Bebe Vio ha vinto l’oro Nel fioretto a squadre ai Mondiali paralimpici : Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos hanno vinto l’oro nel fioretto a squadre ai Mondiali paralimpici in corso a Fiumicino. In finale hanno battuto la Russia, dopo aver sconfitto Hong Kong. Vio – la più famosa atleta paralimpica italiana The post Bebe Vio ha vinto l’oro nel fioretto a squadre ai Mondiali paralimpici appeared first on Il Post.

Bebe Vio 'd'oro' anche Nel fioretto a squadre con Trigilia e Mogos : Dopo aver superato per 45-39 Hong Kong in semifinale, le azzurre (Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos) hanno superato 45-23 la Russia , laureandosi campionesse del mondo. © Riproduzione ...

Bebe Vio vince un altro oro : primo posto Nel fioretto a squadre ai mondiali paralimpici : Dopo aver superato per 45-39 Hong Kong in semifinale, le azzurre, hanno superato 45-23 la Russia laureandosi campionesse del mondo. Appena tre giorni fa, Bebe aveva conquistato il suo secondo titolo ...

Bebe Vio d'oro anche Nel fioretto a squadre con Loredana Trigilia e Andreea Mogos : Dopo aver superato per 45-39 Hong Kong in semifinale, le azzurre, (Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos) hanno superato 45-23 la Russia laureandosi campionesse del mondo.

Scherma - Mondiali paralimpici Roma 2017 : DOMINIO AZZURRO! Oro Nelle gare a squadre di sciabola e fioretto - bronzo per William Russo e Consuelo Nora Nell’individuale : L’Italia continua a collezionare medaglie ai Mondiali paralimpici di Scherma di Roma e anche oggi è stata una giornata trionfale per i nostri atleti, grazie a due ori e due bronzi. Partiamo dalla sciabola a squadre dove l’Italia conquista uno straordinario titolo iridato. Il quartetto azzurro formata da Alberto Pellegrini, Edoardo Giordan, Marco Cima e Alessio Sarri ha aperto il tabellone ai quarti con la netta vittoria per 45-32 sulla Polonia ...

Scherma - Coppa del Mondo Tokyo 2017 : due medaglie azzurre! Argento per Andrea Cassarà e bronzo per Edoardo Luperi Nel fioretto : Il fioretto maschile regala ancora gioie all’Italia. Nella seconda tappa di Coppa del Mondo, in corso di svolgimento a Tokyo, arrivano due medagli azzurre, con l’Argento di Andrea Cassarà e il bronzo di Edoardo Luperi. Partiamo da Cassarà che è tornato finalmente sui suoi livelli tirando benissimo per tutto il tabellone. L’azzurro ha aperto con una vittoria sul britannico Ben Peggs per 15-10, proseguendo poi con il successo con il francese ...

Bebe Vio vince l'oro Nel fioretto ai Mondiali paralimpici di scherma - : L'atleta azzurra ha trionfato a Fiumicino bissando il successo iridato delle Olimpiadi. Battuta in finale la russa Boykova. "Non volevo abdicare dopo Rio, gioia enorme". Poi ringrazia Jovanotti: "Mi ...

Bebe Vio ha vinto la medaglia d’oro Nel fioretto femminile - categoria B - ai Mondiali di Scherma Paralimpici : The post Bebe Vio ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Mondiali di Scherma Paralimpici appeared first on Il Post.

Bebe Vio : oro Nel fioretto ai mondiali paralimpici - grazie (anche) a Jovanotti : Con una marcia trionfale che lascia davvero pochi dubbi su chi sia l'atleta più forte del mondo nella sua specialità la spumeggiante Bebe Vio ha dapprima battuto nei quarti l'avversaria georgiana Irma Khetsuriani (15-5) e in semifinale la russa Irina Mishurova (15-1) per poi strapazzare anche l'altra finalista Boykova, conquistando il secondo oro mondiale paralimpico, dopo quello ottenuto in Ungheria due anni fa. "E' l'ennesimo successo di una ...

Bebe Vio vince ancora - medaglia d'oro Nel fioretto individuale : le immagini : Bebe Vio campionessa del mondo. L'atleta ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile categoria B dei mondiali paralimpici in corso all'Hilton Rome Airport di Roma Fiumicino. L'azzurra, ...

Mondiali paralimpici : Bebe Vio oro Nel fioretto individuale : Nella rassegna iridata di Fiumicino, l'azzurra ha sconfitto in finale la russa Viktoria Boykova con il punteggio di 15-3