Nba | Kyrie Irving | Ora sono un leader | ho preso in mano la mia vita

Basket - Nba 2017-18 : Kyrie Irving ne mette 30 e regala a Boston la quindicesima di fila. Successi per Golden State e Houston - crisi Clippers : Nella notte si son disputate sette sfide valide per la regular season di Nba 2017-2018. Diamo uno sguardo a quanto successo in ciascuna partita, con la classifica che inizia a delinearsi dopo oltre un mese di gare. Non possiamo non incominciare dalla quindicesima vittoria consecutiva dei Boston Celtics: contro gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli (4 punti e 4 rimbalzi in 24 minuti), squadra in difficoltà in questo inizio stagionale, i Celtics si ...