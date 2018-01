Nba | i Clippers battono i campioni di Golden States

Nba - gli Hawks di Belinelli ko con i Clippers : Un canestro da tre punti di C.J. Williams a 9' dalla sirena regala il successo 108-107 ai Los Angeles Clippers contro gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli. Allo Staples Center la franchigia ...

Nba - LeBron sbranato dai Wolves. Beli beffato dai Clippers : Minnesota Timberwolve-Cleveland Cavaliers 127-99 I Lupi cominciano a far paura. Sbranano Cleveland 127-99, in una gara sostanzialmente già chiusa all'intervallo. Con Jones da point guard - l'...

Nba : botta alla testa per Blake Griffin - continua la maledizione Clippers : La cronica difficoltà di battere i Golden State Warriors è preoccupante, ma in casa Clippers le rughe sulla fronte ormai sempre più corrucciata di coach Doc Rivers si continuano ad addensare ...

Nba - magico Steph e Golden State decolla. Maledizione Clippers : si ferma Griffin : Uno strepitoso Stephen Curry guida i Warriors alla vittoria per 121-105 sul parquet dei Clippers. Il 2 volte MVP fa capire sin dall'avvio di essere in serata magica: 17 punti nei primi 8', 29 alla ...

Nba - Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 96-119 : Uno strepitoso Stephen Curry guida i Warriors alla vittoria per 121-105 sul parquet dei Clippers. Il 2 volte MVP fa capire sin dall'avvio di essere in serata magica: 17 punti nei primi 8', 29 alla ...

Nba - L.A. Clippers-Golden State Warriors : SEGUI IL LIVE : Ci sono delle assenze importanti, sia da una parte che dall'altra, nella sfida dello Staples Center ma di fronte si trovano due squadre almeno "tecnicamente" in grande forma: i Clipprs devono ...

Nba - atto di forza dei Thunder : cadono anche i Clippers : Tutti i dubbi rimasti, dopo la terribile prima parte di stagione, si stanno dissolvendo: questi Thunder sono da piani alti, altissimi della Western Conference. OKC, nella seconda serata di back-to-...

Nba Regular Season 2017/18 : Jimmy Butler e Lou Williams fanno grandi Timberwolves e Clippers! : Lo stavate aspettando, eh? Beh ecco a voi il primo articolo del nuovo anno su questa fantastica stagione dell’NBA Regular Season 2017/18! Una stagione sempre più avvincente che anche in questi primi giorni del 2018 ci ha regalato emozioni a non finire e partite molto spettacolari. Ma non perdiamo tempo e andiamo a vedere tutti i risultati di questa tre giorni di grande basket NBA. Partiamo dalle tre partite dell’NBA Regular ...

Nba - risultati della notte : coach Pop vince la n°1.176 - altri 33 di Lou Williams e Clippers ancora vincenti : New York Knicks-San Antonio Spurs 91-100 TABELLINO A far notizia è la vittoria n°1.176 in carriera di Gregg Popovich, che supera George Karl e diventa il quinto allenatore per numero di successi nella ...

Nba - non basta Westbrook - Dallas passa a OKC. Clippers in ripresa - vincono Boston e Washington : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 113-116 TABELLINO Da quando sono arrivati in città, ormai 10 anni fa, la partita dell'ultimo dell'anno a Oklahoma City è un classico, e incoraggiante anche il ...

Nba - steccano le big dell'Ovest. Belinelli ko. I Clippers vincono il derby di Los Angeles : Los Angeles (Stati Uniti), 30 dicembre 2017 – Una delle caratteristiche che rendono la NBA un campionato unico al mondo, oltre allo spettacolo sempre assicurato, è senza dubbio l'imprevedibilità dei ...

Nba : Torna Griffin e i Clippers vincono il derby di L.A. - Belinelli 14 punti ma ko : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 106-121 IL TABELLINO Il derby di Los Angeles vede assente un protagonista (in casa Lakers Lonzo Ball è fuori per la terza gara consecutiva, per un guaio alla spalla) ...

Nba - i Raptors mancano il sorpasso ai Celtics. Bene Spurs e Clippers : Toronto (Canada), 27 dicembre 2017 – Aggancio alla vetta fallito. I Toronto Raptors questa notte hanno infatti perso 98-93 in casa dei Dallas Mavericks – trascinati da un eccellente JJ Barea (20 punti)...

Nba 2017-2018 : vittorie per San Antonio e Los Angeles Clippers. Bene Detroit e Denver : Otto le partite della notte NBA. Si confermano la terza forza della Western Conference i San Antonio Spurs, che superano in casa 109-97 i Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Kawhi Leonard e alla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Pau Gasol. Agli ospiti non bastano i 18 punti, uscendo dalla panchina, di Caris LeVert e i 15 di Allen Crabbe. Restando sempre ad ovest netta vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings per ...