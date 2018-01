Napoli | Koulibaly | ' Miglioro giorno dopo giorno grazie a Sarri'

?Napoli - riparte la corsa al titolo : Koulibaly-Callejon - 2-0 al Verona : Vittoria sofferta e preziosissima contro il Verona (2-0). Partita che sembrava stregata con tante palle gol non concretizzate e i due pali di Mertens e Insigne. La sblocca Koulibaly di testa...

Serie A Verona - Pecchia : 'Koulibaly fa fallo : gol Napoli da annullare' : Napoli - Fabio Pecchia si è lamentato al termine di Napoli-Verona . Lo 0-0 ha retto fino al gol di Koulibaly al minuto 65: 'C'era fallo, stavolta ne sono sicuro - ha dichiarato il tecnico gialloblù - ...

Napoli-Verona - Sarri : “Mai temuto di non vincerla”. Pecchia : “Irregolare il gol di Koulibaly” : Napoli-Verona, Sarri: “Mai temuto di non vincerla”. Pecchia: “Irregolare il gol di Koulibaly” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Verona, Sarri: “MAI temuto DI NON POTERLA VINCERE” – Maurizio Sarri entusiasta ai limiti della spavalderia per la vittoria del Napoli contro il Verona. Queste le sue parole a Premium ...

Napoli-Verona 2-0 - Koulibaly e Callejon abbattono il bunker veneto : NAPOLI - Il netto risultato finale (2-0) ha comunque premiato la squadra migliore in campo, ma non basta da solo per raccontare nei dettagli la sfida del San Paolo tra Napoli e Verona, che è rimasta ...

Napoli-Verona 2-0 - Koulibaly e Callejon stendono gli scaligeri : Napoli, 6 gennaio 2018 - L'Epifania degli azzurri è dolce come la vittoria ottenuta a spese dell' Hellas e la vetta della classifica ancora salva: eppure la tenuta degli scaligeri, aiutati anche dai ...

Napoli-Verona 2-0 : in gol Koulibaly e Callejon : Napoli-Verona 2-0 MARCATORI : Koulibaly 20', Callejon 33' s.t. NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol (dal 40' s.t. Maksimovic). Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik (dal 31' s.t. Zielinski); ...

