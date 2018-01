Napoli - donna ferita da colpi d'arma da fuoco : «Ero affacciata al balcone di casa». Colta da un proiettile di rimbalzo : Una donna di 57 anni è stata ferita a colpi d'arma da fuoco a Napoli. Soccorsa dall'ambulanza del 118, la donna ha riferito ai sanitari di essere stata colpita alla caviglia mentre era...

Calciomercato - Buffon chiama Donnarumma alla Juve - Napoli su Verdi - bianconeri su Emre Can. Rassegna stampa : "Colpo su colpo", "Juve, yes you Can" E' il Calciomercato l'argomento in primo piano sul Corriere dello Sport, che titola "Colpo su colpo", con il duello Napoli-Juve per lo scudetto che si accende ...

Napoli - esplode una bomba carta in strada : morto un uomo - una donna ferita : di Melina Chiapparino Esplosione nella notte in via Ferrante Imparato, a Ponticelli, dove un uomo è stato recuperato dai soccorsi del 118 in gravi condizioni. La deflagrazione è avvenuta intorno alle ...

Napoli - Insigne su Donnarumma : 'Ha rinnovato - ma quel casino...' : Lorenzo Insigne si è raccontato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello sport. Tra i tanti temi toccati, anche una battuta sull'amico Donnarumma: 'L'ho sentito dopo la contestazione, era dispiaciuto, perché è sempre stato tifoso del Milan. È strano che abbia rinnovato e,...

Napoli velata - eros e melodramma Ozpetek racconta una donna e un mistero : "Domani sei libera?" le chiede il giovane alto e attraente che le si è avvicinato dopo un gioco di sguardi tra gli invitati della festa. "Sì" è la risposta stupida, "Io purtroppo ho un appuntamento ...