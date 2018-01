Napoli | De Laurentiis | Deulofeu-Verdi? Decide Sarri Machach | Che

Napoli - De Laurentiis annuncia l’arrivo di Zinedine Machach : Napoli, De Laurentiis annuncia l’arrivo di Zinedine Machach Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... DE Laurentiis – “Benvenuto Zinedine!”. Così, su Twitter, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’acquisto del 22enne trequartista francese Zinedine Machach. Benvenuto Zinedine ! #ADL pic.twitter.com/UhWzecPAvh ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Verdi meglio di Deulofeu - Sarri finalizza le nostre idee' : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mercato di gennaio e sui nomi di Deulofeu e Verdi, dimostrando una preferenza per il giocatore del Bologna: ...

Napoli - De Laurentiis : 'Machach idea di Giuntoli. Deulofeu o Verdi? Decide Sarri' : Napoli - ' Machach è un acquisto di prospettiva individuato da Giuntoli. Il Napoli deve pensare anche al futuro, non soltanto al bisogno del momento '. Aurelio De Laurentiis presenta così il nuovo ...

Immobile poteva andare al Napoli - De Laurentiis non l'ha voluto : Il Napoli poteva comprare Ciro Immobile a prezzo praticamente stracciato – almeno considerato il suo valore oggi, stimato oltre i 30 milioni dai siti specializzati – e riunire la coppia splendida che fiorì (insieme al mediano del Psg Marco Verratti) nel Pescara di Zeman. Ma non se ne fece nulla.La zeppata di Alessandro Moggi, agente sportivo e procuratore dell'attaccante, al presidente del Napoli arriva dalla ...

Napoli - Sarri : "De Laurentiis cerca il nuovo Callejon? Dovrà spendere molto" : Soddisfatto della vittoria sul Verona , Maurizio Sarri elogia i suoi e parla di Juventus e mercato. "Abbiamo creato tantissimo senza mai perdere lucidità e senza concedere nulla agli avversari - dice ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis manda un segnale a Verdi : si può chiudere per il colpaccio : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul mercato con l’intenzione di mettere a segno un colpo veramente importante per Sarri, l’obiettivo numero uno è Verdi del Bologna. Ecco le parole del presidente De Laurentiis come riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Io cerco un nuovo Callejon e non è semplice trovarlo. Vedo le statistiche e mi accorgo che le ha giocate tutte, senza mai tirarsi indietro; e che in ...

Diritti Tv - un De Laurentiis furioso minaccia : “Ritiro il Napoli dal campionato!” : Nella giornata di ieri la Lega di Serie A ha finalmente approvato il bando per la vendita dei Diritti tv per l’Italia per il triennio 2018-2021. L’obiettivo della Lega e di Infront è quello di incassare oltre un miliardo a stagione. La votazione per il bando però non ha raggiunto l’unanimità. Napoli e Roma, infatti, si sono astenuti con il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, che avrebbe alzato la voce intervendo ...

Napoli - la rivelazione illustre : “a De Laurentiis non frega nulla delle coppe” : Che il Napoli sia concentratissimo sul campionato è affare noto, ma le ultime rivelazioni sul pensiero di De Laurentiis sono a dir poco ‘estreme’. A parlare è un vip che lo conosce molto bene, niente poco di meno che Carlo Verdone, protagonista dell’ultimo film prodotto da De Laurentiis. “Ma che volete che gli importi della Coppa, lui ora pensa solo al campionato”, ha rivelato l’attore durante la presentazione del nuovo ...