In soli 18 minuti 4 scosse.La più forte di magnitudo 6 e la piu debole di 5.2 hanno colpito il Myanmar centrale. Per l'Usgs, la prima scossa si avvertita a 39 km a sud-ovest di Pyu, 180 km a nord di Rangoon. In rapida successione altre tre scosse -in un raggio di una decina di km dalla principale-. Tutte hanno avuto ipocentro a 10 km di profondità. Non si ha al momento notizia di vittime.(Di giovedì 11 gennaio 2018)

