Muore in sala operatoria mentre gli sostituiscono il pacemaker | aperta un' inchiesta

Muore motociclista in incidente sulla Salaria in provincia Rieti : Roma, 14 dic. (askanews) Anas comunica che sulla strada statale 4 'Salaria' il tratto è chiuso in direzione Roma al km 49,400 nel comune di Poggio Nativo, in provincia di Rieti, a causa di un ...

Firenze - bimbo Muore in sala operatoria : 23.25 Un bambino fiorentino di 10 anni è morto sabato durante un intervento chirurgico all'ospedale Meyer di Firenze. Da quanto si apprende, il piccolo nei giorni precedenti era stato sottoposto a un primo intervento neurochirurgico. Durante la degenza sarebbe emersa una grave patologia che potrebbe essere stata la causa delle complicazioni che ne avrebbero causato la morte durante la seconda operazione. Dopo l'esposto in procura dei ...

Firenze - bimbo di 10 anni Muore in sala operatoria al Meyer : "Emersa una grave patologia" : Un bambino di dieci anni è morto sabato durante un intervento chirurgico all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo nei giorni precedenti era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Durante ...

Firenze - Muore a dieci anni in sala operatoria al Meyer : aperta un’inchiesta : E’ morto a 10 anni durante un intervento chirurgico all’ospedale Meyer di Firenze. Ora la procura del capoluogo ha aperto un’inchiesta su quanto avvenuto sabato scorso nel nosocomio pediatrico. Il bimbo era stato ricoverato per un delicato intervento neurochirurgico, ma in sala operatoria i medici avevano avuto la sensazione che il bimbo fosse affetto da una ben più grave patologia. Per questo l’operazione era stata ...

Muore a 10 anni in sala operatoria Meyer : Un bambino di 10 anni, fiorentino, è morto sabato scorso durante un intervento chirurgico all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo nei giorni precedenti era stato sottoposto, secondo quanto si ...

Firenze : bimbo Muore a 10 anni in sala operatoria al Meyer. Genitori presentano un esposto : Firenze: bimbo muore a 10 anni in sala operatoria al Meyer. Genitori presentano un esposto Il piccolo era stato in precedenza sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti durante il quale ci si è resi conto che soffriva di una grave patologia rara . Aperta un’inchiesta.Continua a leggere Il piccolo era […] L'articolo Firenze: bimbo muore a 10 anni in sala operatoria al Meyer. Genitori presentano un esposto ...

Muore a 10 anni in sala operatoria Meyer : (ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - Un bambino di 10 anni, fiorentino, è morto sabato scorso durante un intervento chirurgico all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo nei giorni precedenti era stato sottoposto,...

Donna Muore in sala operatoria indaga la procura : La Donna muore durante l'intervento di asportazione di un rene malato. La famiglia ha presentato un esposto in procura ed è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non ci sono iscritti nel ...