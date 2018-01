MotoGp | Zarco | Rossi non decide il mio futuro

MotoGp - Johann Zarco : “La mia carriera nella classe regina non dipende dalle decisioni di Valentino Rossi” : Johann Zarco non guarda alle decisioni future di Valentino Rossi. Lo dice piuttosto chiaramente il pilota della Yamaha del Tech3, intervistato da L’Equipe e poi da MARCA, che tanto bene ha fatto quest’anno in sella alla moto di Iwata (telaio 2016), relativamente al suo percorso in MotoGP. Attualmente in sella alla creatura di Iwata di una squadra clienti, il francese ha come obiettivo quello di essere parte del team ufficiale ma se ...

MotoGp - la Francia anni '70 rinasce con Zarco : Ciao a tutti! Non è che i francesi brillino così tanto, nella MotoGP di questo ventunesimo secolo, ma la stagione di Johann Zarco, miglior debuttante dopo i due titoli conquistati nella Moto2, ha ...

MotoGp - Zarco : "Nel 2018 sempre a caccia del podio" : ROMA - È stato il "rookie" dell'anno nel 2017 e probabilmente diventerà uno dei piloti più ricercati nel 2019, quando molti contratti andranno in scadenza. Nel frattempo Joahnn Zarco pensa alla ...

MotoGp - Zarco : "Voglio un team ufficiale" : ROMA - È stato la rivelazione dell'ultima stagione e nel 2019 - quando molti contratti andranno in scadenza - sarà uno dei piloti più ricercati dei team ufficiali. Intanto, però, Joahnn Zarco si ...

MotoGp - domanda a Valentino Rossi sul futuro di Zarco : il Dottore risponde così : Grande risultato di Valentino Rossi, il Dottore storico nel Rally di Monza 2017. Tra una prova e l’altra non manca però qualche riferimento anche alla MotoGp, al termine della giornata di gara di ieri infatti è stato chiesto Valentino Rossi un commento sulle voci di mercato che vedono un possibile passaggio di Johann Zarco dalla Tech3 alla Ktm nel 2019. Il pesarese, come riportato da GpOne.com, però non si è sbilanciato, anzi ha quasi ...

MotoGp Test Valencia Day 2 : Zarco - 'Abbiamo potenziale per poter crescere ancora' : 'Sono contento, vedo che posso andare forte dopo un solo anno di esperienza ha detto il pilota francese ai microfoni di Sky Sport Abbiamo potenziale per poter crescere ancora. I commenti negativi sul ...

MotoGp - Test Valencia 2017 : Marc Marquez vola nell’ultima giornata. Pedrosa e Zarco gli immediati inseguitori - Valentino Rossi chiude settimo - Dovizioso 15° : Si concludono nel segno di Marc Marquez i Test di Valencia 2017 della classe MotoGP. Il campione del mondo in carica ha letteralmente voltato sul tracciato spagnolo stampando il tempo sensazionale di 1’30″033 facendo capire ancora una volta che è lui il più forte. L’iberico ha impressionato non soltanto per la prestazione pura ma anche per la costanza del proprio incedere in pista. Senza dubbio, Marc può sorridere non soltanto ...

Test MotoGp Valencia 2017/ Streaming video e diretta tv : Zarco sale al 3posto. Tempi e classifica : diretta Test Motogp Valencia 2017: info Streaming video e tv, orario, protagonisti, Tempi e classifica della seconda giornata di prove in pista al Ricardo Tormo.

MotoGp - Zarco punzecchia Valentino Rossi : “si lamenta ma…” : La MotoGp è andata in archivio ma già si pensa alla pRossima stagione con i test a Valencia. Continua a fare discutere Zarco che punzecchia ancora Valentino Rossi come riporta Motorsport.com: “Non sono sorpreso di essere andato molto veloce con la moto 2017. I piloti del team ufficiale hanno avuto problemi nel corso della stagione e non sono stati in grado di trovare una soluzione. Ecco perché hanno fatto commenti negativi. Ma alla fine ...

MotoGp Test Valencia - Zarco : "Ottima la Yamaha 2017". Dovi : "Feeling migliore" : La prima giornata di Test 2018, a Valencia, fa comparire il sorriso alla Yamaha, almeno sul volto di Johann Zarco: il francese del team Tech3 è stato forse quello che ha sorpreso di più con il 2° ...

Test MotoGp Valencia 2017/ Streaming video e diretta tv : Zarco il più veloce. Classifica - tempi : diretta Test Motogp Valencia 2017: Streaming video e tv, orario, protagonisti, Classifica e tempi della prima giornata di prove sulla pista spagnola. (Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 15:55:00 GMT)

MotoGp - sentite Zarco : "La mamma di Marquez mi ha detto di andarci piano" : ROMA - Lo ha rivelato Johann Zarco, poi lo ha confermato il diretto interessato. A giocare un ruolo fondamentale nell'epilogo del Motomondiale, vinto da Marquez dopo il Gp di Valencia, è stata...la ...

MotoGp Valencia - Zarco : "Podio fantastico" : Valencia - 'Pensavo di poter vincere la gara, ho chiesto al team di non mostrarmi chi mi stava dietro, volevo tenere la mente sgombra. Pensavo fosse Marquez e invece era Pedrosa, è stato intelligente' ...