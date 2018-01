Ministro Martina | questa amministrazione è delirante

Agricoltura - la Cia Sicilia Orientale all'incontro a Roma con il Ministro Martina giovedì 11 gennaio : ... anche dell'indotto, e sull'economia agricola delle imprese a forte rischio". "L'essere arrivati a fine legislatura certo non aiuta " aggiungono " alla constatazione del poco finora fatto si aggiunge ...

Siccità : il Ministro Martina annuncia un piano da 500 milioni fino al 2022 : “L’Italia avrà un piano pluriennale per invasi e acquedotti. Con la legge di bilancio abbiamo stanziato 500 milioni di euro fino al 2022, che si aggiungono alle ulteriori risorse dei fondi europei. Una risposta utile alla crisi subita quest’anno, soprattutto dal mondo agricolo, a causa della prolungata Siccità. Il nostro Paese ha bisogno di un intervento strutturale e diffuso in molte aree. La priorità è migliorare le infrastrutture idriche, ...

Parmigiano Reggiano - 3 mila allevamenti e 330 caseifici. Incontro a RE col Ministro Martina : (Teleborsa) - Il Parmigiano Reggiano non solo è garante della qualità italiana nel Food, rappresenta anche un volano per il territorio. Solo nel 2017 sono stati circa 100.000 i turisti che hanno ...

Blitz skinheads a Como - il Ministro Martina : "In 10mila al raduno antifascista" : Boldrini: "Non sono bravate, facciamo rispettare leggi" - "Non ci sono sconti possibili rispetto al fascismo. Abbiamo leggi, devono essere rispettate senza sconti. Non siamo di fronte a bravate, ma di ...

'Dalla terra all'Italia. Storie del futuro del Paese' - il libro del Ministro Martina per una crescita sostenibile : ... suggerisce Martina nel libro, può essere trovata ripensando la centralità dei modelli agricoli, alimentari e ambientali e investendo su di essi per creare non solo nuova economia ma nuova ...

Il Ministro Martina e l’agricoltura 4.0 : “Il futuro è la sostenibilità anche sociale” : Si è abituati a pensare, forse per qualche retaggio scolastico o pregiudizio sociale, che l’agricoltura sia la più antiquata e umile delle attività economiche che danno forma alla nostra società. Invece mai come negli ultimi anni è proprio nel settore primario che si stanno affrontando le sfide più innovative e cruciali per il futuro non solo dell’ambiente ma anche della nostra stessa economia. Di questo è fermamente convinto ...