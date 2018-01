Milano | il Comune dice basta ai raduni neofascisti | Vietati a chi non rispetta la

Milano - il Comune dice basta ai raduni neofascisti : "Vietati a chi non rispetta alla Costituzione" : La Lega è uscita dall'aula al momento del voto, mentre tre consiglieri di Forza Italia non hanno partecipato

Infanzia - da Comune Milano due pacchi dono per nuovi nati in 2018 : Milano, 11 gen. (askanews) Un pacco dono per tutti i piccoli milanesi nati nel 2018. Torna 'Benvenuti nella casa delle coccole', l'iniziativa di welfare nata lo scorso anno dalla collaborazione tra il ...

Comune Milano denuncia occupazione abusiva spazio Fabbrica Vapore : Milano, 8 gen. (askanews) Il Comune di Milano ha denunciato l'occupazione abusiva da parte di alcuni giovani di uno degli edifici di Fabbrica del Vapore. 'Auspichiamo che lo spazio venga liberato ...

Tpl : Comune Milano - 50 - 5 mln euro per interventi manutenzione (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il trasporto di superficie, l'investimento complessivo è di 14 milioni di euro. Soldi che serviranno al rifacimento dei fondi stradali e dei binari e alla riqualificazione delle fermate delle linee tranviarie. Nello specifico: 2 milioni serviranno al rifacimento int

Tpl : Comune Milano - 50 - 5 mln euro per interventi manutenzione (2) : (AdnKronos) - Tutti i lavori partiranno entro il 2018, salvo quelli per la realizzazione degli ascensori e degli scivoli in sette stazione M2, previsti nel 2019, e quelli per il rifacimento della galleria metropolitana M2 nel tratto Piola-Lambrate, che richiederanno una programmazione particolare pe

Tpl : Comune Milano - 50 - 5 mln euro per interventi manutenzione : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Ammontano a 50,5 milioni di euro gli interventi per la manutenzione straordinaria del trasporto pubblico milanese previsti nel Piano triennale delle opere del 2017. È quanto definito in un pacchetto di interventi deciso dall’amministrazione comunale, con approvazioni in

M5S : Gianluca Corrado è il nuovo capogruppo in Comune a Milano : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Gianluca Corrado è il nuovo capogruppo del M5S Milano. L'ex candidato sindaco succede al consigliere Simone Sollazzo, in virtù della rotazione semestrale stabilita dalle regole interne del gruppo. Corrado sarà capogruppo M5S in Comune fino al 30 giugno 2018.

M5S - Gianluca Corrado nuovo capogruppo al Comune di Milano : Milano, 2 gen. (askanews) Gianluca Corrado è il nuovo capogruppo del M5S al Comune di Milano. L'ex candidato sindaco succede al consigliere Simone Sollazzo, in base alla rotazione semestrale stabilita ...

Capodanno : Comune Milano - non portare vetro e aste per selfie in Piazza Duomo : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Vogliamo che il Capodanno sia una festa per tutti, per questo invitiamo i cittadini ad arrivare in Piazza Duomo per tempo e a non portare con sé oggetti vietati come bottiglie di vetro, botti e aste per selfie". E' l'invito che lanciano gli assessori Carmela Rozza (Sic

Milano. Il 13% delle imprese hi-tech nasce grazie al supporto del Comune : Milano sempre più attenta all’innovazione come strumento per generare impresa e occupazione sul territorio. delle complessive 1207 start up innovative e hi-tech nate nel capoluogo della Lombardia, ben 157, pari al 13%, sono nate grazie a contributi o bandi erogati…Continua a leggere →

Milano - il costo dei biglietti Atm presto lieviterà a 2 euro? Lipotesi del Comune : Il Comune di Milano sta valutando l'ipotesi di aumentare di 50 centesimi il biglietto per i mezzi pubblici forniti da Atm . Il costo del ticket per tram , bus e metropolitane potrebbe salire dagli ...

Comune Milano : ultima seduta Giunta del 2017 al Teatro del Buratto : Milano, 28 dic. (askanews) Si svolgerà domani al Teatro del Buratto in via Giovanni Bovio 5 l'ultima seduta del 2017 della Giunta comunale di Milano. L'esecutivo di Palazzo Marino si riunirà nell'...

Comune Milano vicino a lavoratori commercio - Gdo e cooperazione : Milano, 22 dic. (askanews) Il Comune di Milano ha fatto sapere di seguire da vicino e con attenzione l'evolversi della situazione dei lavoratori del settore commercio, grande distribuzione e ...

Comune Milano : nel 2018 campus Brera in ex magazzini scalo Farini : Milano, 22 dic. (askanews) Insediare già a partire dal prossimo anno accademico alcune attività dell'Accademia di Belle Arti di Brera all'interno di un immobile esistente nello scalo Farini, ...