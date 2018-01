Migranti, Salvini: "Se vinco riempio gli aerei e li riporto a casa" (Di giovedì 11 gennaio 2018) Pugno duro. Matteo Salvini lo mette subito in chiaro. In caso di vittoria del centrodestra non se lo ripeterà due volte e lo userà sia con i nomadi sia con gli immigrati clandestini. 'Non vedo l'ora ... Leggi la notizia su ilgiornale (Di giovedì 11 gennaio 2018) Pugno duro. Matteolo mette subito in chiaro. In caso di vittoria del centrodestra non se lo ripeterà due volte e lo userà sia con i nomadi sia con gli immigrati clandestini. 'Non vedo l'ora ...

Altre notizie : Migranti Salvini ...

Migranti - Salvini : Se vinco riempio gli aerei e li riporto a casa : Pugno duro. Matteo Salvini lo mette subito in chiaro. In caso di vittoria del centrodestra non se lo ripeterà due volte e lo userà sia con i nomadi sia con gli immigrati clandestini. "Non vedo l'ora di chiudere tutti i campi rom - annuncia nel corso della puntata di Quinta Colonna - sono 40mila in tutta Italia, e mi impegno di chiuderli in cinque anni. Giro per Roma e sembra nomadopoli". Non solo. Con la stessa ... : Pugno duro. Matteolo mette subito in chiaro. In caso di vittoria del centrodestra non se lo ripeterà due volte e lo userà sia con i nomadi sia con gli immigrati clandestini. "Non vedo l'ora di chiudere tutti i campi rom - annuncia nel corso della puntata di Quinta Colonna - sono 40mila in tutta Italia, e mi impegno di chiuderli in cinque anni. Giro per Roma e sembra nomadopoli". Non solo. Con la stessa ...

Migranti - Salvini : Papa mette in guardia da razzisti - noi non lo siamo : "Leggo nella lettera di Natale del Santo Padre: 'attenti a chi fomenta la paura e il razzismo'. Ma qua dentro c'è qualche razzista? Io non mi ritengo superiore a nessun altro, però non voglio neanche ... : "Leggo nella lettera di Natale del Santo Padre: 'attenti a chi fomenta la paura e il razzismo'. Ma qua dentro c'è qualche razzista? Io non mi ritengo superiore a nessun altro, però non voglio neanche ...

Migranti : Salvini contro papa Francesco anche a Natale Video : Di fronte al tema dell’arrivo di migliaia di #Migranti in Italia il leader della Lega, Matteo Salvini [Video], non si ferma nemmeno davanti alle parole di #papa Francesco pronunciate nel giorno di Natale. Per due volte - la sera del 24 durante l’omelia della veglia di Natale, e la mattina del 25 durante l’Urbi et Orbi pronunciato in piazza San Pietro - il papa ha parlato della necessita' di offrire una degna accoglienza a tutti i Migranti che ... : Di fronte al tema dell’arrivo di migliaia di #in Italia il leader della Lega, Matteo], non si ferma nemmeno davanti alle parole di #pronunciate nel giorno di. Per due volte - la sera del 24 durante l’omelia della veglia di, e la mattina del 25 durante l’Urbi et Orbi pronunciato in piazza San Pietro - ilha parlato della necessita' di offrire una degna accoglienza a tutti iche ...

A Napoli intesa su Migranti con Minniti - protesta Noi con Salvini : Napoli, 18 dic. (askanews) Una cinquantina di manifestanti simpatizzanti del movimento 'Noi con Salvini' sta svolgendo un sit-in davanti l'ingresso del Maschio Angioino, a Napoli, dove il ministro ... , 18 dic. (askanews) Una cinquantina di manifestanti simpatizzanti del movimento 'Noi con' sta svolgendo un sit-in davanti l'ingresso del Maschio Angioino, a, dove il ministro ...

Salvini : “Gli imMigranti regolari sono italiani. Grazie a noi niente Ius Soli” : «Per me gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano contributo a nostra società».Così il leader della lega Matteo Salvini in Piazza Santi Apostoli per la manifestazione contro lo ius soli. «Non ce la fanno a fare lo Ius soli Grazie alla Lega e a voi. La sinistra prende in giro gli ... : «Per me gli italiani nonquelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigratie per bene che portano contributo a nostra società».Così il leader della lega Matteoin Piazza Santi Apostoli per la manifestazione contro lo ius soli. «Non ce la fanno a fare lo Ius solialla Lega e a voi. La sinistra prende in giro gli ...

Salvini : Pd per Migranti fuori controllo : 13.21 "In piazza oggi con il Pd a Como c'è chi sostiene l'immigrazione fuori controllo, domani a Roma con noi in piazza Santi Apostoli ci sarà chi è per un' immigrazione controllata e per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani". Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta la manifestazione indetta dal Pd contro il fascismo a Como. : 13.21 "In piazza oggi con il Pd a Como c'è chi sostiene l'immigrazione, domani a Roma con noi in piazza Santi Apostoli ci sarà chi è per un' immigrazione controllata e per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani". Così il segretario della Lega Matteocommenta la manifestazione indetta dal Pd contro il fascismo a Como.

Salvini 'I Migranti Nullafacenti e delinquenti - in Italia è in corso una sostituzione etnica' : L'Italia che vede Matteo Salvini è molto diversa da quella che preoccupa Walter Veltroni . Intervistato in tv, il leader della Lega giudica assurdi i timori di chi vede un possibile ritorno del ... : L'che vede Matteoè molto diversa da quella che preoccupa Walter Veltroni . Intervistato in tv, il leader della Lega giudica assurdi i timori di chi vede un possibile ritorno del ...