Microsoft Store | adesso gli sviluppatori possono farvi utilizzare le UWP tramite

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno acquistabili dal Microsoft Store USA a partire da febbraio : Dopo il Samsung Galaxy S8 e il Razer Phone, Microsoft si prepara a vendere nei suoi Store fisici e online i nuovi due dispositivi di casa Huawei: Mate 10 e Mate 10 Pro. Ormai non ci stupisce più di tanto che il big di Redmond commercializzi a suo nome degli smartphone Android e la sua strategia relativa al settore mobile sembra essere, lo diciamo praticamente da diversi mesi, quella di concentrarsi sui sistemi operativi un tempo concorrenti di ...

Kik Messenger abbandona il Microsoft Store : Kik Messenger, una delle prime applicazione a sbarcare sull’allora Windows Store, decide di non darne più il supporto per Windows Phone e Mobile. Cos’è Kik? Per chi non lo sapesse, Kik Messenger – conosciuto ai più come Kik – è un’applicazione di messaggistica istantanea pensata per gli smartphone e nata nel 2009. Molto simile all’ideologia delle controparti WhatsApp e Telegram, utilizza la ...

Windows 10 - il codec HEVC da oggi disponibile nello store di Microsoft - : Va ricordato che lo streaming di contenuti HEVC richiede necessariamente l'utilizzo di hardware compatibile: Microsoft suggerisce l'impiego di processori Intel di settima generazione (Kaby Lake) o ...

Boom Deals : Universal Video Downloader UVD gratis a tempo limitato sul Microsoft Store : L’applicazione Universal Video Downloader UVD è in offerta a tempo limitato sul Microsoft Store per Windows 10, Windows 10 Mobile ed Hololens. Non lasciatevela scappare! Descrizione Universal Video Downloader UVD è un’applicazione che vi darà la possibilità di scaricare i vostri Video preferiti da vari canali. Ecco la descrizione del Microsoft Store: Questa applicazione è un Downloader Universale di Video che può scaricare quasi ...

Boom Deals : All Emails gratis a tempo limitato sul Microsoft Store : L’applicazione All Emails è in offerta a tempo limitato sul Microsoft Store per Windows 10, Windows 10 Mobile ed Xbox One. Non lasciatevela scappare! Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One sono dotate, secondo un mio personale giudizio, del migliore client di posta mai creato come app. Posta di Outlook trovo superi Gmail, Inbox ed altri sistemi, ma fa sempre bene variare. Per questo motivo, oggi voglio invitarvi a scaricare ...

Il Microsoft Store permetterà di scaricare i font : Microsoft decide di espandere il suo Microsoft Store introducendo la possibilità di scaricare nuovi font. Il Microsoft Store è una piattaforma con tanta sostanza, capace di grandi cose e di grandi piani per il futuro. Sfortunatamente, questo non è riuscito ad emergere come dovuto. La sua unificazione fra Mobile, Xbox, PC, Hololens, IoT ed altri dispositivi ha portato senza dubbio ad una crescita del sistema, ma non ad una grande crescita di ...

Justice League Injustice 2 arriva sul Microsoft Store per Windows 10 : Il videogioco Justice League InJustice 2 arriva sul Microsoft Store per tutti i PC Windows 10. Ecco tutti i dettagli a riguardo! In attesa dall’arrivo sul grande schermo del film Justice League, Warner Bros sorprende tutti rilasciando sul Microsoft Store il videogioco InJustice 2. Questo titolo, già disponibile su Xbox One, arriva adesso anche per PC per diventare “semi universale”. Dico semi perchè non si tratta di un ...

Razer Phone verrà venduto nei Microsoft Store : Microsoft vuole tornare a farsi sentire nel settore mobile vendendo nei suoi negozi fisici il nuovo Razer Phone. Ecco tutti i dettagli. Windows è il sistema operativo per eccellenza dei videogiocatori. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di osservare che la più alta percentuale di colore che utilizzano Steam (disponibile su tutti gli OS) hanno o Windows 10 o Windows 7. Il motivo di ciò è semplice: gli OS di casa Microsoft hanno una maggiore ...

MusicBee fa il suo ingresso nel Microsoft Store : MusicBee, il famoso lettore musicale, arriva ufficialmente all’interno del Microsoft Store. Ecco tutti i dettagli! Desktop Bridge Prima di procedere parlandovi di quest’applicazione, voglio spiegarvi in pochissime parole cos’è Project Centennial (o Desktop Bridge). Si tratta di un processo di conversione di un’applicazione Win 32 in una per il Microsoft Store. In poche parole, permette di portare all’interno del ...