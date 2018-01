Microsoft pubblica i dettagli sulla perdita di performance causati dal fix per Spectre

: RT @SvapoClub: #ioSvapoioVoto @matteorenzi, @SimonaVicari, @bealorenzin ... Vergognosa svendita della salute pubblica ... in... https://t.c… - mimy_65 : RT @SvapoClub: #ioSvapoioVoto @matteorenzi, @SimonaVicari, @bealorenzin ... Vergognosa svendita della salute pubblica ... in... https://t.c… - aretrius : RT @SvapoClub: #ioSvapoioVoto @matteorenzi, @SimonaVicari, @bealorenzin ... Vergognosa svendita della salute pubblica ... in... https://t.c… - olbiaecig : RT @SvapoClub: #ioSvapoioVoto @matteorenzi, @SimonaVicari, @bealorenzin ... Vergognosa svendita della salute pubblica ... in... https://t.c… - esigmerano : RT @SvapoClub: #ioSvapoioVoto @matteorenzi, @SimonaVicari, @bealorenzin ... Vergognosa svendita della salute pubblica ... in... https://t.c… - DivenTraduttori : È sicuro usare Microsoft Translator come motore di traduzione automatica? Ogni fornitore di traduzione automatica g… -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Da qualche giorno il terrore per la falla(in tutte le sue 3 varianti) è stato superato da quello per ladi prestazioni causata dalla relativa patch.ha oggi rilasciato un rapporto piùato a riguardo Secondo la casa di Redmond, i casi sono 4: I Computer con Windows 10 e processori recenti (da Skylake in su) verranno rallentati leggermente e, sempre secondo loro, la maggior parte degli utenti non noteranno differenze Per i Computer con Windows 10 e processori meno recenti (da Haswell in giù), si aspettano un rallentamento maggiore e alcuni utenti potrebbero accorgersene I Computer con Windows 7 o 8.1 e processori meno recenti (da Haswell in giù), si aspettano che molti utenti si accorgeranno del calo di prestazioni Per i computer con Windows Server, qualsiasi sia il processore, ci sarà un maggiore impatto sulle prestazioni, soprattutto in processi con ...