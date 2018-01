Mezza Italia sotto la pioggia | torna il freddo | nel weekend arriva il gelo

Gentiloni : 'Deficit di Mezza toItalia non è fanalino di coda Ue''Il governo non tirerà i remi in barca' : Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni : "Il rapporto deficit/pil era al 3% nel 2013, nel 2018 sarà all'1,6%. Praticamente dimezzato" Segui su affaritaliani.it

Austria - l’impianto di gas esploso è uno degli hub che rifornisce l’Italia e Mezza Ue : Quello esploso oggi a Baumgarten è uno dei principali snodi di distribuzione del gas naturale in Europa. Situato nel territorio Austria co al confine con la Slovacchia, l’hub può contare su un volume di circa 40 miliardi di metri cubi l’anno (dati 2015). Costruito sul sito del giacimento ormai esaurito di Zwerndorf, ha iniziato la sua attività nel 1959 e nel 1968 ha trattato la prima consegna di gas dalla Russia. L’hub di Baumgarten, ...

Maltempo su Mezza Italia. Roma allagata - rinviata Lazio - Udinese.?Acqua alta a Venezia : Strade allagate in centro e alla periferia della Capitale per il violento nubifragio che sta interessando la città. Al momento si registrano allagamenti nella zona del Circo Massimo, su via Flaminia (dove sono saltati alcuni tombini) e a Ostia. A Venezia torna l’acqua alta, garage allagati in Toscana...