Messaggi Vocali WhatsApp Dove Si Salvano?

Rivoluzione WhatsApp in aggiornamento : Messaggi Vocali si possono ascoltare e cancellare prima dell’invio : Una nuova piccola grande Rivoluzione per WhatsApp. L'app è in aggiornamento per sistema operativo iOS per iPhone e si presume (ben presto) anche su Android e Widnows Phone: le novità riguardano i tanto amati e odiati messaggi vocali. Due problemi storici che li interessano da vicino sono attualmente oggetto del lavoro degli sviluppatori che stanno provvedendo a cambiare radicalmente l'esperienza d'uso degli utenti, naturalmente ...

Whatsapp non scarica Messaggi audio : problemi coi vocali - possibili soluzioni : Non sono rare le segnalazioni da parte di utenti secondo cui, da un po' di tempo a questa parte, Whatsapp non scarica messaggi audio, dando vita a problemi decisamente fastidiosi per tutti coloro che sono soliti ricevere un numero non indifferente di vocali ogni giorno. Difficile dire se si tratti di un bug legato ad uno degli ultimi aggiornamenti della popolare app, ma di certo la questione oggi 15 dicembre merita un approfondimento anche in ...

Storia dei Messaggi Vocali - croce e delizia di WhatsApp : E immaginarla mentre anche lei corre nel mondo, con l'affanno che le passa tra le parole che ci ha detto, è un momento di calda realtà che solo quel file di pochi kilobyte riesce a restituire.

WhatsApp : per registrare i Messaggi Vocali non dovrete più tener premuto il dito : Finalmente WhatsApp ha introdotto una funzione molto utile, che ci farà risparmiare qualche imprecazione. Vi è mai capitato di registrare un messaggio vocale e per sbaglio interromperlo o mandarlo senza aver finito? Oppure semplicemente di scocciarvi a tener premuto il dito troppo a lungo? Per quanto i messaggi vocali siano odiati, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che ci consente di registrare i messaggi vocali senza tener premuto ...

