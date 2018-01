Massimo D' Alema vuole un governissimo con Pd e Forza Italia dopo aver fatto fuori Matteo

Massimo D'Alema - il diktat che fa infuriare gli ex vendoliani : 'Nicola Fratoianni non si candida' : E proprio questi ultimi puntano il dito contro Baffino , che nonostante i mille annunci di addio alla politica è ancora lì, pronto a ricandidarsi e pronto a continuare la sua politica (rancorosa). ...

Massimo D'Alema in regione : ... della lotta alla ingiustizie e alle diseguaglianze e sul come costruire una nuova proposta politica per garantire ai giovani lavoro e futuro certo.

Il ritratto Lo sfogo di lady D'Alema : "Vi spiego perché Massimo adesso è un uomo felice" : Lo spiega Fausto, un vecchio militante che é venuto in autobus fin qui solo per vedere se al mondo c'è ancora qualcosa "veramente di sinistra". "La verità é che D'Alema ha un concetto largo, ma puro, ...

I pugnali di Massimo D'Alema : C'è anche la variante psicanalitica: "D'Alema è un ludopatico della politica, sempre costretto dalla sua dipendenza compulsiva a intrigare, a giocare d'azzardo e a vincere", ha detto Francesco Merlo ...

Massimo D'Alema rivuole l'Imu : stangata in arrivo sulla casa : Alla sinistra piacciono molto le tasse , così tra i transfughi del Pd prende sempre più corpo l'idea di tassare la prima casa. Il primo a volerla è Massimo D'Alema che lo ha detto in diretta tv. E Mdp ...

Massimo D'Alema fuori controllo : 'Ho sempre vinto - dunque sono pronto a candidarmi' : Un Massimo D'Alema decisamente fuori controllo. Già, perché ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo è riuscito a spingersi laddove, forse, non era mai arrivato. Baffino, la cui carriera è stata scandita ...

Massimo D'Alema rivuole l'Imu : Chi ha un reddito medio-alto deve pagare l'Imu sulla prima casa. Lo ha detto Massimo D'Alema ospite di Lilli Gruber a Ottoemezzo su La 7. "Io non pago l'Imu - ha detto D'Alema - e sono un cittadino in grado di farlo. Una famiglia dove entrano 3.500-4000 euro è in grado di pagarla, chi ha un reddito basso non deve pagarla, chi ha reddito medio alto la deve pagare".Il tema della tassazione sulla prima casa è nato a proposito delle ...

Le previsioni di Massimo D'Alema : "Il voto utile schiaccerà il Pd. Ora chi non vuole Berlusconi voterà Grillo - e viceversa" : Basta appelli all'unità, basta con questo "negoziato surreale", "sarebbe stata necessaria una svolta radicale", non "pannicelli caldi", che "ci hanno proposto a parole mentre ce le negavano nei fatti in Parlamento". Ora Pd "rimarrà schiacciato dal voto utile" che polarizzerà il voto nella scelta fra M5S e centrodestra. Quanto a Mdp "non siamo dei matti" e quando, dopo il voto, non ci sarà una maggioranza capace di ...

Intervista a Massimo D'Alema : "Il governo riconosca unilateralmente la Palestina. E l'Europa non sia più subalterna in Medioriente" : "Per rafforzare il processo di riconciliazione nel campo palestinese e per dare maggiore autorevolezza e legittimazione internazionale alla leadership di Abu Mazen, credo che l'Italia farebbe bene a riconoscere unilateralmente lo Stato di Palestina. E l'Europa ad essere meno assente o subalterna sullo scacchiere mediorientale". Così Massimo D'Alema intevistato da Huffpost. Di ritorno da una visita in Israele e nei Territori, dove ha avuto ...

Il premier Gentiloni mente secondo Massimo D'Alema : Il premier Gentiloni mente secondo Massimo D'Alema Intervistato a radio Capital il leader di Mdp svela i suoi dubbi sul premier.