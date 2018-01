Maroni | Salvini? Con me è stato stalinista Il segretario leghista | Ho

Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ “Con me è stato uno stalinista” : segretario Lega - “ho dovuto adeguarmi” : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, "si è comportato con me come uno stalinista con un leninista". La replica del segretario Lega, “ho dovuto adeguarmi". E scoppia il caso di Gianni Fava(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Maroni accusa : “Salvini mi ha trattato con metodi stalinisti” : «Io sono una persona leale. Sosterrò il segretario del mio partito. Lo sosterrò come candidato premier. Ma da leninista, non posso sopportare di essere trattato con metodi stalinisti e di diventare un bersaglio mediatico solo perché a detta di qualcuno potrei essere un rischio». A dirlo è il governatore uscente della Lombardia, Roberto Maroni, inte...

Salvini : "M5S troppo volubili - no a patti. Maroni? Ho dovuto adeguarmi" : Così la gente li spende e l'economia riparte. Un'altra cosa su cui io e Berlusconi non siamo d'accordo è il limite di spesa per il contante: lui lo fisserebbe a 5000 euro, io lo abolirei del tutto". ...