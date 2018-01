Maroni dice che Salvini si è comportato da stalinista

Maroni dice addio a Lombardia e guarda a Roma : io so governare : Milano, 8 gen. (askanews) 'Se Maroni ha fatto una cosa del genere è perché è sicuro di ottenere in cambio qualche cosa di importante' per la sua carriera politica. Spiega così, una fonte leghista che conosce bene il presidente della Regione Lombardia, i contorni della rinuncia dell'ex ministro dell'Interno e del Welfare a ricandidarsi …

Elezioni 2018 - centrodestra : varata l'alleanza a quattro Maroni dice addio alla Regione|Ministro o premier - la scommessa del Governatore : Dal vertice ad Arcore sì al quarto polo centrista. Le intese sul programma: via la legge Fornero, flat tax, difesa del Made in Italy e controllo dell’immigrazione

Como - per Salvini le irruzioni fasciste sono ‘ragazzate’. E attacca Maroni : “Dice che è violenza? Faccia il suo mestiere” : “Il problema vero non sono i quattro ragazzi che hanno fatto irruzione, ma un’immigrazione fuori controllo, voluta da qualcuno, organizzata e alimentata da una certa sinistra che fa favori ai poteri forti e cerca lo scontro sociale”. Matteo Salvini torna sui suoi passi dopo aver detto prima che “la colpa di Matteo Renzi, non di presunti fascisti” e poi preso le distanze dai militanti del Veneto Fronte Skinhead, autori ...

Roberto Maroni - governatore rinuncia a interrogatorio : processo slitta al 14 dicembre : rinuncia a rendere l’interrogatorio Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano al processo con al centro le presunte pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex collaboratrici dell’epoca in cui era ministro dell’Interno, Mara Carluccio e Maria Grazia Paturzo. Lo ha anticipato il suo difensore, Domenico Aiello, a proposito dell’appuntamento giudiziario del governatore fissato per oggi nel primo pomeriggio, e ...