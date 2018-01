Maradona contro Montella | Una follia che sia al posto di Berizzo E il

Napoli scatenato - torna primo. Tris e show contro il Torino : Hamsik epocale - superato Maradona : Dopo lo stop con la Juventus e il pareggio interno con la Fiorentina il Napoli ritrova i tre punti, il proprio gioco e soprattutto il primato in classifica - approfittando del tonfo interno dell'Inter ...

Maradona contro Icardi : lo scontro continua - ma al femminile con Wanda e Gianinna : Icardi ha una moglie che vuole entrare nel mondo del calcio, e gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez. So bene la storia, Wanda ha chiamato più volte sia Bauza che Martino, me lo hanno raccontato ...

Maradona fan di Gomorra 3 - Salvatore Esposito racconta l’incontro col Pibe De Oro (video) : “Niente spoiler” : Dal 17 novembre in poi avremo modo di assistere ai nuovi episodi di Gomorra 3 ma mai come in questi giorni è partita una campagna anti spoiler che sta coinvolgendo tutti i mezzi di comunicazione. Publicis Italia ha curato il lancio della campagna anti spoiler insieme a Think Cattleya che vede i protagonisti della serie allearsi contro un nemico comune: gli spoiler. Riusciranno a scongiurare il peggio? I primi tre episodi di Gomorra 3 sono ...

Maradona si scaglia ancora contro Icardi : "Sampaoli lo convoca per Wanda Nara" : Continua la battaglia di Diego Armando Maradona nei confronti di Mauro Icardi . All'ex Pibe de Oro non va proprio giù che il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli convochi in nazionale il ...

Maradona contro tutti : Ha festeggiato il suo cinquantasettesimo compleanno pochi giorni fa, ma Diego Armando Maradona non si è accontentato di ricevere gli auguri da tutto il mondo del pallone. In un’intervista al quotidiano argentino Clarin ha fatto il punto su alcune questioni che lo riguardano. Intervistato sulla condizione della nazionale albiceleste, Maradona ha preferito evitare l’argomento, ma ha voluto […] The post Maradona contro tutti ...

