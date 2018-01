Maltempo Piemonte | danni alle aziende agricole astigiane

Maltempo Piemonte : anziani isolati a causa della neve - soccorsi dai carabinieri : A causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, due anziani coniugi sono rimasti isolati nella loro abitazione in una borgata dell’Alta Val Chisone, in Piemonte: il 71enne e la 66enne sono stati raggiunti e soccorsi dai carabinieri che hanno portato loro viveri, medicinali e legna per riscaldarsi. Settanta centimetri di neve avevano reso impercorribile la strada e la mancanza di energia elettrica aveva reso impossibili anche i ...

Maltempo Piemonte : il rischio valanghe resta forte : È quasi tornata alla normalità la viabilità provinciale dopo le piogge e le nevicate dei giorni scorsi: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Riaperta ieri sera la strada provinciale 23 del Sestriere nel tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata, che ha messo fine all’isolamento di Borgata, è in corso la riapertura del tratto della provinciale 23 da Sestriere Borgata a Pragelato Plan chiusa per il pericolo di slavine nella ...

Maltempo Piemonte : Macugnaga non è più isolata - riaperta la strada : Non è più isolata Macugnaga, in provincia di Verbania: è stata infatti riaperta la strada che sale alla stazione turistica della valle Anzasca, chiusa ieri per pericolo valanghe. Nella notte alcune slavine si sono staccate dalla montagna senza causare danni. L'articolo Maltempo Piemonte: Macugnaga non è più isolata, riaperta la strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : la Protezione Civile chiude la sala operativa : Dopo l’ondata di Maltempo con forti piogge e neve, in Piemonte “non sussistono ulteriori situazioni di criticita’“: lo spiega la Protezione Civile, annunciando la chiusura della sala operativa e delle attività di presidio effettuate l’8 e il 9 gennaio. La Citta’ Metropolitana di Torino rende noto che la Sp del Sestriere e’ stata “completamente ripulita” da Cesana a Borgata. L'articolo ...

Tregua Maltempo sul Piemonte - ma restano case isolate e scuole chiuse : È Tregua maltempo sul Piemonte, dopo i gravi disagi causati dalle abbondanti nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con ...

Maltempo : tregua in Piemonte - ma resta alto il rischio valanghe : Situazione meteo in miglioramento in Piemonte, dopo i disagi causati dalle nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere le scuole oggi rimangono chiuse e si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con Pinerolo. Il sindaco Valter Marin ha firmato un’ordinanza con cui si chiede “la rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi sporgenze o in genere da qualunque posto elevato“. resta alto il rischio ...

Maltempo Piemonte - Uncem : “Vietato distinguere tra montagna povera e montagna ricca” : “La situazione meteo sta migliorando nelle Valli Torinesi e dalla Val Chiusella alla Val di Susa, passando per Valli di Lanzo e per le Valli Chisone e Pellice, la pioggia pare concedere una tregua“: lo spiega Marco Bussone, vicepresidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) Piemonte. “Nelle ultime ore sono stati operativi solo nelle valli Torinesi oltre 250 volontari di protezione civile e Corpo Aib. Le frese ...

Maltempo Piemonte : torna il sereno - a Sestriere non nevica più : Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell’Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita’ si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu’ al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu’. Nella notte e’ prevista una ...

Maltempo Piemonte : ambulanza bloccata a Sestriere - muore donna : Tragedia a Sestriere: una donna di 70 anni è morta mentre si trovava a bordo di un’ambulanza che la stava trasportando in ospedale, in codice rosso, per un grave malore. Il mezzo è rimasto bloccato a causa di un albero crollato per il Maltempo, che ha invaso la carreggiata. I vigili del fuoco hanno sgomberato la strada, ma la donna è deceduta durante. L'articolo Maltempo Piemonte: ambulanza bloccata a Sestriere, muore donna sembra essere ...

Maltempo Piemonte - il sindaco di Cesana : “Ridurre al minimo gli spostamenti” : Il sindaco di Cesana Torinese, Lorenzo Colomb, rende noto che “al momento non si registrano particolari criticita’ sul nostro territorio“. Il primo cittadino invita la popolazione “a ridurre al minimo gli spostamenti sulle strade“, a “muoversi solo in caso di necessita’” e a “non sostare in prossimita’ degli alberi e di pendii per il rischio di caduta e distacco di valanghe“. ...