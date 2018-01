Mafia | pm Di Matteo | quando Riina parlava in carcere di Berlusconi e Dell' Utri

Trattativa Stato Mafia - la requisitoria del pm Di Matteo : 'Canali di comunicazione tra Riina - Dell'Utri e Berlusconi' : Riprende dalle parole dette dal boss Totò Riina agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera e dalle conversazioni intercettate nel 2013 tra il boss e il compagno di detenzione Alberto ...

Trattativa Stato-Mafia - il pm Di Matteo : "Nel papello nessuna manomissione" : Prosegue la requisitoria del processo in corte d'assise. "Riina non sospettava di essere intercettato"

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino non ha mai falsificato documenti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Con la massima laicità del giudizio, è vero che Massimo Ciancimino ha prodotto i documenti consegnati a rate, probabilmente cercando di mantenere vivo e costante l'interesse nei suoi confronti e nei confronti del suo percorso collaborativo. E' vero che ha detto il fal

Mafia : pm Di Matteo - Riina non sapeva di essere intercettato in carcere (2) : (AdnKronos) - "Inoltre - dice ancora il pm Di Matteo - Riina non avrebbe sollecitato l'eliminazione di uno dei pm del processo", facendo riferimento a lui stesso, nel mirino del capoMafia Riina. Parlando del magistrato, Riina aveva detto nelle intercettazioni: "Ti farei diventare il primo tonno, il

Mafia : pm Di Matteo - Riina non sapeva di essere intercettato in carcere : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre, "non era consapevole di essere intercettato nello spazio esterno del carcere" in cui era detenuto. "Se fosse stato consapevole o avesse avuto un sospetto serio, non avrebbe parlato così a lungo e approfonditamente d

Mafia : pm Di Matteo - Riina disse che fu lo Stato a cercarlo per avviare trattativa : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Nel 1992 non sarebbe Stato il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre, a volere avviare una trattativa con pezzi dello Stato. Ma sarebbero stati esponenti delle Istituzioni a volere dare vita a un accordo per fare cessare le stragi mafiose e non il capoMafia.

Mafia : pm Di Matteo - boss Riina principale artefice ricatto allo Stato : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre a Parma, "è Stato il principale ideatore e artefice ed esecutore di quel vero e proprio ricatto allo Stato condotto a suon di bombe ed omicidi eccellenti". Lo ha detto il pm Nino Do Matteo iniziando la nuova udienza

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino si è volontariamente 'suicidato' : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - Massimo Ciancimino "si è volontariamente 'suicidato' creando i presupposti per non essere creduto neppure nei punti in cui ha detto la verità. Un tentativo eterodiretto ma assecondato, un suicidio assistito ed eterodiretto che però non riuscirà a portare all'azzerament

Trattativa Stato-Mafia - Di Matteo : “Ciancimino ha gravi colpe ma resta teste importante” : Prosegue la requisitoria del processo. Il figlio dell'ex sindaco ha smosso memorie eccellenti"

Mafia : pm Di Matteo - durante la trattativa Riina sostituito da Provenzano : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - Nel corso della trattativa tra Stato e Mafia "tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio" il boss mafioso Totò Riina "venne sostituito da Bernardo Provenzano" perché ritenuto "più affidabile" e "più malleabile". Inizia con queste parole pronunciate dal pm Nino

Mafia : pm Di Matteo - durante la trattativa Riina sostituito da Provenzano (2) : (AdnKronos) - Per il pm Di Matteo "è stato dimostrato che proprio in virtù dell'eccessiva pretenziosità delle richieste di Riina e la sostanziale inaccoglibilità fattuale, si acquisti la consapevolezza che lo steso Riina era diventato una pedina da estromettere dalla partita a scacchi che era in cor

Mafia - nel Trapanese è caccia al boss Matteo Messina Denaro : ... latitante dal '93, indagati per favoreggiamento.Indicato come il numero uno di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro è tra gli uomini più ricercati del mondo. L'operazione di oggi infligge un durissimo ...

Stato-Mafia - diffamazione a pm Di Matteo : assolto Ferrara : Milano, 12 dic. (askanews) Definire l'inchiesta sulla presunta trattativa Stato-mafia una 'spaventosa messa in scena' non è reato. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Milano, Maria ...

Mafia : Fava - parole Sgarbi su Di Matteo fuori luogo (2) : (Adnkronos) - Le parole del critico d’arte per Fava servivano solo a "provocare, ma Sgarbi non ha bisogno di questo per attirare l’attenzione può anche tacere sulle cose che non conosce, può tacere su Di Matteo. Musumeci avrebbe dovuto scegliere un assessore che era disponibile a fare l’assessore co