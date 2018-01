Mafia | pm Di Matteo | Ciancimino ha acceso luce su pagina importante

Trattativa Stato Mafia - Nino Di Matteo : "Canali di comunicazione tra Riina - Dell'Utri e Berlusconi" : Riprende dalle parole dette dal boss Totò Riina agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera e dalle conversazioni intercettate nel 2013 tra il boss e il compagno di detenzione Alberto Lorusso, la requisitoria del processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia.A ricordare le esternazioni in carcere del boss, imputato al dibattimento e morto un mese fa, è il pubblico ministero Nino Di Matteo, che ha preso la parola ...

Mafia : pm Di Matteo - quando Riina parlava in carcere di Berlusconi e Dell'Utri : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "In qualche modo" Silvio Berlusconi "mi cercava, mi ha mandato a questo e mi cercava. Gli abbiamo fatto cadere quattro o cinque volte le antenne e non lo abbiamo fatto più trasmettere. Gli abbiamo fatto questo ammonimento e non l'ho cercato più". Sono queste le parole

Trattativa Stato-Mafia - il pm Di Matteo : "Nel papello nessuna manomissione" : Prosegue la requisitoria del processo in corte d'assise. "Riina non sospettava di essere intercettato"

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino non ha mai falsificato documenti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Con la massima laicità del giudizio, è vero che Massimo Ciancimino ha prodotto i documenti consegnati a rate, probabilmente cercando di mantenere vivo e costante l'interesse nei suoi confronti e nei confronti del suo percorso collaborativo. E' vero che ha detto il fal

Mafia : pm Di Matteo - Riina non sapeva di essere intercettato in carcere (2) : (AdnKronos) - "Inoltre - dice ancora il pm Di Matteo - Riina non avrebbe sollecitato l'eliminazione di uno dei pm del processo", facendo riferimento a lui stesso, nel mirino del capoMafia Riina. Parlando del magistrato, Riina aveva detto nelle intercettazioni: "Ti farei diventare il primo tonno, il

Mafia : pm Di Matteo - Riina non sapeva di essere intercettato in carcere : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre, "non era consapevole di essere intercettato nello spazio esterno del carcere" in cui era detenuto. "Se fosse stato consapevole o avesse avuto un sospetto serio, non avrebbe parlato così a lungo e approfonditamente d

Mafia : pm Di Matteo - Riina disse che fu lo Stato a cercarlo per avviare trattativa : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Nel 1992 non sarebbe Stato il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre, a volere avviare una trattativa con pezzi dello Stato. Ma sarebbero stati esponenti delle Istituzioni a volere dare vita a un accordo per fare cessare le stragi mafiose e non il capoMafia.

Mafia : pm Di Matteo - boss Riina principale artefice ricatto allo Stato : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre a Parma, "è Stato il principale ideatore e artefice ed esecutore di quel vero e proprio ricatto allo Stato condotto a suon di bombe ed omicidi eccellenti". Lo ha detto il pm Nino Do Matteo iniziando la nuova udienza

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino si è volontariamente 'suicidato' : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - Massimo Ciancimino "si è volontariamente 'suicidato' creando i presupposti per non essere creduto neppure nei punti in cui ha detto la verità. Un tentativo eterodiretto ma assecondato, un suicidio assistito ed eterodiretto che però non riuscirà a portare all'azzerament

Trattativa Stato-Mafia - Di Matteo : “Ciancimino ha gravi colpe ma resta teste importante” : Prosegue la requisitoria del processo. Il figlio dell'ex sindaco ha smosso memorie eccellenti"

Mafia : pm Di Matteo - durante la trattativa Riina sostituito da Provenzano : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - Nel corso della trattativa tra Stato e Mafia "tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio" il boss mafioso Totò Riina "venne sostituito da Bernardo Provenzano" perché ritenuto "più affidabile" e "più malleabile". Inizia con queste parole pronunciate dal pm Nino

Mafia : pm Di Matteo - durante la trattativa Riina sostituito da Provenzano (2) : (AdnKronos) - Per il pm Di Matteo "è stato dimostrato che proprio in virtù dell'eccessiva pretenziosità delle richieste di Riina e la sostanziale inaccoglibilità fattuale, si acquisti la consapevolezza che lo steso Riina era diventato una pedina da estromettere dalla partita a scacchi che era in cor

