Mafia | il pentito Santito Di Matteo fa causa allo Stato per essere stato escluso dal

GIOVANNI FALCONE/ L'ispettore Ortolan : "l'appunto sul pentito di Mafia e i mancati riscontri su Berlusconi" : GIOVANNI FALCONE e l'appunto sul pentito di mafia che cita Berlusconi: il racconto del poliziotto presente e autore dei verbali, 'ecco cosa disse'.

GIOVANNI FALCONE/ L’ispettore Ortolan : “l’appunto sul pentito di Mafia e i mancati riscontri su Berlusconi” : GIOVANNI FALCONE e l'appunto sul pentito di mafia che cita Berlusconi: il racconto del poliziotto presente e autore dei verbali, "ecco cosa disse Mannoia e i mancati riscontri su Silvio"(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:37:00 GMT)

Mafia - il testimone dell’appunto di Falcone : “Il pentito disse : Andate a vedere Berlusconi come ha fatto i soldi” : L’appunto dimenticato di Giovanni Falcone su Silvio Berlusconi e Cosa nostra? “Il pentito Francesco Marino Mannoia mi disse: Andate a vedere come ha fatto i primi soldi. Non aggiunse altro”. C’è un testimone oculare del promemoria dimenticato dal giudice Falcone nel suo ufficio, tra le pagine dei verbali del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia. “Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 ...

Riina - il pentito Mutolo : “Io non immagino una politica senza Mafia. Berlusconi? Non dimentichiamo che Dell’Utri è in galera” : “Io non immagino una politica senza mafia“. Parola di Gaspare Mutolo, ex mafioso fedelissimo di Salvatore Riina e poi tra i pentiti più importanti della storia di Cosa nostra. “Riina era un uomo carismatico, per me è stato un papà. Siamo stati in galera insieme. E lì è nata una profonda amicizia. Lui era un personaggio carismatico. Non era prepotente, lui conquistava le persone con le belle parole. Non abbiamo mai litigato, ...

È morto il boss Totò Riina - il «capo dei capi» della Mafia non si era mai pentito - L’uomo delle stragi : In coma dopo due interventi chirurgici, aveva appena compiuto 87 anni. Stava scontando la condanna a 26 ergastoli tra cui quello per le stragi di Falcone e Borsellino

È morto il boss Totò Riina - il «capo dei capi» della Mafia non si era mai pentito : In coma dopo due interventi chirurgici, aveva appena compiuto 87 anni. Stava scontando la condanna a 26 ergastoli tra cui quello per le stragi di Falcone e Borsellino

Morto Totò Riina - Capo dei Capi mai pentito della Mafia. : Era stato operato due volte nelle ultime settimane per l'aggravarsi delle condizioni di salute, ma dopo l'ultimo intervento era entrato in coma. Totò Riina, storico Capo dei Capi della...

Morto Totò Riina - Capo dei Capi mai pentito della Mafia. Disse : "Farei anche 3.000 anni di carcere" : Era stato operato due volte nelle ultime settimane per l'aggravarsi delle condizioni di salute, ma dopo l'ultimo intervento era entrato in coma. Totò Riina, storico Capo dei Capi della...

È morto Totò Riina - capo dei capi della Mafia - mai pentito. Disse : «Farei anche 3.000 anni di carcere» : Nelle scorse settimane era stato operate due volte, ma dopo l'ultimo intervento era entrato in coma. Totò Riina, storico capo dei capi della mafia, è morto alle 3.37 nel...