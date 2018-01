Macron a Roma | vede Mattarella e Gentiloni | ' Continueremo a fare grandi cose con l' Italia'

Roma - Macron visita la Domus Aurea : “Cosa mi ha ispirato? Umidità e ammirazione” : Prima del vertice bilaterale in programma a Palazzo Chigi, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è stato accolto dal premier Paolo Gentiloni alla Domus Aurea per una breve visita . Uscendo Macron ha risposto alle domande dei giornalisti: “Cosa mi ha ispirato la visita ? Umidità e ammirazione. Rivedere questo periodo di Nerone e il lavoro dei tecnici e degli archeologi con la realtà aumentata è favoloso, è una testimonianza ...

Macron vede Mattarella e Gentiloni. Visita alla Domus Aurea : "Mi piace molto Roma" : Il "Trattato del Quirinale" sarà al centro dei colloqui bilaterali tra Francia e Italia, in occasione della Visita del presidente francese Emmanuel Macron a Roma per la riunione dei sette Paesi dell’Europa del Sud.

Macron a Roma - vede Mattarella e Gentiloni : Il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale in Italia. In mattinata è previsto un faccia a faccia al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella e poi un bilaterale a Palazzo Chigi ...