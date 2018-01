Lunedì in Lega A incontro Aia-allenatori

Il "miracolo di Natale" per Melegatti : venduti 1 milione e mezzo di pandori. Ma da Lunedì potrebbe tornare la cassa integrazione : "La risposta dei clienti è stata ottima e l'obiettivo è stato centrato: è stato dimostrato che questo è un prodotto fantastico, dal marchio fortissimo". Luca Quagini, nuovo direttore generale di Melegatti, ha commentato con queste parole la vendita record di un milione e mezzo di pandori. Il risultato è stato raggiunto grazie a una campagna social e sembrava aver scongiurato il rischio fallimento dell'azienda, ...

Lega serie A - si decide Lunedì ma molti presidenti vogliono il commissario : In Lega, per completare il quadro, sarà confermato come direttore generale Marco Brunelli, un dirigente che conosce come pochi il mondo del pallone. E in Figc? Si punta ad una candidatura unica per ...

Si spacca la Lega di serie A giallo sul cambio ordine del giorno assemblea Lunedì : A tutto questo è arrivata ancora più ingarbugliata la risposta del mondo della Lega di serie A ancora una volta più divisa che mai.

Serie A - Lunedì 27 novembre si vota per il nuovo presidente di Lega : In attesa di capire se la Figc sarà o meno commissariata, la Lega di Serie A vuole darsi un presidente

La Serie A tenta la carta evitare il commissariamento della Figc : Lunedì il giorno chiave - si vota per il nuovo presidente di Lega : "Al 99 per cento non commissariamo". La conferma, dentro al Coni, arriva da molto in alto, dopo una serata e una mattinata passata dagli uffici Legali del Foro Italico a cercare invano degli appigli nelle pieghe dei regolamenti federali. La Figc, dunque, non sarà commissariata, a dispetto di quanto aveva annunciato ieri un Giovanni Malagò forse galvanizzato dalla tanto agognata resa di Carlo Tavecchio e ansioso di mettersi alle ...

Melegatti - l’azienda produttrice di pandori e panettoni - riprenderà a lavorare Lunedì dopo mesi di difficoltà finanziarie : Il tribunale di Verona ha approvato il concordato preventivo proposto dai nuovi finanziatori di Melegatti, una nota azienda di dolciumi che produce soprattutto pandori e panettoni. L’azienda era chiusa da due mesi per debiti: ne aveva accumulati per 30 milioni The post Melegatti, l’azienda produttrice di pandori e panettoni, riprenderà a lavorare lunedì dopo mesi di difficoltà finanziarie appeared first on Il Post.