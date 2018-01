Luis Alberto | l' agente | ' Possibile il rinnovo con la Lazio Lo voleva Monchi | alla Lazio

Lazio - Tare vuole blindare Luis Alberto : rinnovo fino al 2022 : Lazio, Tare vuole blindare Luis Alberto: rinnovo fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, Tare vuole blindare Luis Alberto – Luis Alberto è una delle vere sorprese di questa prima parte di campionato per la Lazio. Nell’ultimo turno di campionato il fantasista spagnolo ha realizzato un gol meraviglioso contro la Spal. Il gicoatore si ...

Lazio - l'oro di don Luis Alberto : ha rischiato di smettere e oggi e delizia i tifosi : L'unico a crederci sempre è stato Igli Tare. Il ds della Lazio lo aveva scelto nell'estate del 2016 per coprire il buco lasciato libero da Antonio Candreva. Scelse un jolly più che un esterno. Uno ...

Calciomercato Lazio - il Napoli su Luis Alberto : le intenzioni dei biancocelesti : Calciomercato Lazio – Stagione entusiasmante in casa Lazio in campionato, Europa League e Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi si candida ad essere protagonista fino al termine in tutte le competizioni. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, aggiornamenti nelle ultime ore. Assalto del Napoli per Luis Alberto, il tecnico Maurizio Sarri è stato stregato dallo spagnolo. Non ci sono però i margini di trattativa, il presidente ...

SPAL LAZIO 2-5 pagelle, voti E highlights 20^giornata – Un super Immobile segna quattro reti e permette alla Lazio di battere 5-2 la Spal. Primo tempo frizzante: sblocca il match Luis Alberto, poi subito pari Antenucci.

Spal-Lazio - Immobile fa tripletta : assist al ‘bacio’ di Luis Alberto e Milinkovic [VIDEO] : Spal e Lazio stanno regalando grandi emozioni nel match valido per la 20^ giornata di Serie A, il contrario di quanto accaduto nella gara di andata. Dopo l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Luis Alberto con un goal ricco di qualità e il pareggio Antenucci ha ristabilito la parità su rigore, è andato in scena lo show di Immobile, autore di una tripletta. Tutti da gustare però gli assist di Luis Alberto e Milinkovic rispettivamente ...

Gol Luis Alberto : una perla da applausi del laziale [VIDEO] : Gol Luis Alberto, una rete da favola. Il centrocampista della Lazio ha portato in vantaggio la sua squadra con una rete davvero favolosa messa a segno contro la Spal. Il calciator spagnolo ha fintato il tiro al volo prima di controllare per due volte con la suola il pallone per poi andarlo ad insaccare alle spalle di Gomis sempre col suo prelibato destro. Una rete davvero molto bella che però è stata pareggiata subito dopo dal calcio di rigore ...

Lazio - Immobile - Parolo e Luis Alberto in visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli : Sorrisi ed emozioni al Gemelli. Immobile, Parolo, Di Gennaro e Luis Alberto hanno fatto visita ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale romano. I piccoli pazienti hanno trascorso ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Napoli su Luis Alberto - il Milan pensa a Izzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

Pagelle Inter-Lazio 0-0 : Perisic inesistente - Luis Alberto assente ingiustificato : 1/15 LaPresse/Fabio Ferrari ...