La Guardia di Finanza di Brescia sta eseguendo 25 misure cautelari,a seguito di indagini su unafiscale. L'operazione, che vede impegnati 120militari, si svolge in diverse province italiane, fra cui Brescia, Bergamo, Parma, Varese e Lodi. In corso perquisizioni e sequestri di beni per oltre 180 milioni di euro. Nel mirino uno studio commerciale milanese che forniva ai clienti un pacchetto all inclusive per occultare risparmi illeciti attraverso società off-shore e fatture per operazioni inesistenti.(Di giovedì 11 gennaio 2018)