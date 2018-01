Lombardia | Fava | su Psr avvisi per 950 mln e assegnate 680mln di risorse

Sicilia : Fava - Sgarbi si candida in Lombardia - si dimetta da assessore Beni culturali : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Oggi si è appreso che Vittorio Sgarbi sta raccogliendo le firme per candidarsi in ticket con Parisi in Lombardia. E' offensivo per il governo e per la Sicilia, Sgarbi consegni subito le dimissioni da assessore ai Beni culturali in Sicilia e si faccia la campagna eletto