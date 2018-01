Lombardia - Berlusconi : Fontana stava meglio con la barba : Roma, 11 gen. (askanews) Per una volta Silvio Berlusconi 'boccia' un cambio di look che ha visto il taglio di una barba. Parlando a 'Porta a porta' del candidato alla presidenza della Lombardia, ...

Lombardia : Fontana - spero che Berlusconi ci sia in campagna elettorale : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Con Berlusconi abbiamo parlato delle cose da fare, spero ci sia in campagna elettorale”. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega. “Berlusconi m

Berlusconi : sì a Fontana in Lombardia : ... in un'intervista radiofonica, dice sì anche a Gasparri: "con la sua conoscenza delle cose romane e laziali e con la sua esperienza politica sarebbe un ottimo governatore per il Lazio" Il presidente ...

Lombardia : Mantovani - Berlusconi non sbaglia su Fontana - uniti per vincere : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "Berlusconi non sbaglia: 5 anni fa, vincendo resistenze anche in Forza Italia, scelse Maroni; oggi sostiene Fontana, persona perbene, leale e capace che contribuirà certamente a consolidare il buon governo di Regione Lombardia". Lo afferma Mario Mantovani, consigliere d

Lombardia : Fontana incontra consiglieri Lega - nel pomeriggio Berlusconi : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni, è arrivato intorno alle 11 al Pirellone per incontrare i consiglieri e gli assessori regionali della Lega Nord. Nel pomeriggio Fontana potrebbe recarsi ad Arcore

Lombardia - Berlusconi : "Il candidato sarà Fontana" : Il leader di Forza Italia conferma le voci già circolate nei giorni scorsi sulla probabile candidatura dell'ex sindaco di Varese a governatore lombardo: "Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo. Non ci sono contrasti con la Lega", ha aggiunto.

Lombardia - Berlusconi scioglie i dubbi "Sì - Fontana sarà il nostro candidato" : Elezioni Regionali Lombardia 2018: il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dà il via libera alla candidatura di Attilio Fontana per il centrodestra Segui su affaritaliani.it

ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA/ Regionali Lombardia : Berlusconi - “con lui alle Elezioni” : ATTILIO FONTANA è il CANDIDATO UFFICIALE del CENTRODESTRA per le prossime Elezioni Regionali Lombardia: Berlusconi, "il profilo giusto", intanto Maroni già "punzecchia"(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Berlusconi : «Aboliremo il Jobs Act - spinta solo provvisoria. Fontana candidato per la Lombardia» : La replica di Renzi: «Sarà contento il nordest». E arriva la «benedizione» all’ex sindaco di Varese, che intanto aveva già distribuito le locandine per la presentazione della sua candidatura. «Salvini lo ha indicato, i sondaggi hanno dato esito positivo»

Berlusconi a Radio1 Rai : "Se vince centrodestra aboliremo il Jobs Act. E in Lombardia corre Fontana" : Intervista al leader di Forza Italia in vista dell'election day del 4 marzo: "Per il dopo Maroni in Lombardia il candidato è Attilio Fontana"

Via libera di Berlusconi ad Attilio Fontana : “Sarà il nostro candidato in Lombardia” : «Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega». Silvio Berlusconi scioglie le riserve parlando a Radio Anch’io «E’ persona affidabile che può dare alla Lombardia un buon governo per i pross...

Berlusconi : "Fontana nostro candidato in Lombardia" : Fi appoggerà la candidatura di Attilio Fontana alla presidenza della regione Lombardia. E' stato lo stesso presidente del partito, Silvio Berlusconi , ad annunciarlo a Radio Anch'io su Radio Raiuno. "...

Berlusconi ha detto che “crede” che Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra in Lombardia : Silvio Berlusconi – intervistato da Radio anch’io su Rai Radio Uno – ha parlato del candidato del centrodestra in Lombardia alle elezioni regionali del prossimo 4 marzo, dicendo che sarà probabilmente l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana, della Lega Nord. The post Berlusconi ha detto che “crede” che Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra in Lombardia appeared first on Il Post.

Berlusconi : "Fontana nostro candidato in Lombardia" : Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Fi appoggerà la candidatura di Attilio Fontana alla presidenza della regione Lombardia. E' stato lo stesso presidente del partito, Silvio Berlusconi, ad annunciarlo a Radio Anch'io su Radio Raiuno. "Credo che sarà Fontana. Dobbiamo incontrarci con Matteo Salvini - ha prec