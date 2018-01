Lo sport in Corea del Nord

Corea del Nord : lo sport tra diplomazia e propaganda Video : Nel suo discorso per il nuovo anno, Kim Jong Un annunciò che una delegazione NordCoreana avrebbe potuto partecipare ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. La notizia passò in secondo piano, schiacciata dal famoso “bottone rosso” [Video] nucleare e dalla prorompente risposta di Trump. Il 9 gennaio, però, il ministro sudCoreano dell’Unificazione Cho Myoung-gyon e l’omologo NordCoreano Ri Son-kwon hanno raggiunto un accordo ...

PyeongChang - Malagò : 'Dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport : sulla Corea abbiamo fatto un miracolo' : 'C'era il punto interrogativo sull'atmosfera politica che si sarebbe respirata in Corea, ma sembra che lo sport abbia fatto un miracolo: tutte le nubi si sono dissipate e dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport. Questa è ...

Corea del Nord : lo sport tra diplomazia e propaganda : Nel suo discorso per il nuovo anno, Kim Jong Un annunciò che una delegazione NordCoreana avrebbe potuto partecipare ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. La notizia passò in secondo piano, schiacciata dal famoso “bottone rosso” nucleare e dalla prorompente risposta di Trump. Il 9 gennaio, però, il ministro sudCoreano dell’Unificazione Cho Myoung-gyon e l’omologo NordCoreano Ri Son-kwon hanno raggiunto un accordo in base ...

La grande forza dello sport e delle Olimpiadi ha demolito il muro coreano : Se alle prossime Olimpiadi sfilassero tutti gli atleti del mondo con le bandiere di tutti i colori del mondo vorrebbe dire che sarebbe possibile annunciare non solo il trionfo dello sport ma quello ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Vertice Corea del Nord-Seul : la "diplomazia dello sport" al lavoro : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 6 gennaio 2018: Vertice Corea del Nord-Seul il prossimo 9 gennaio, Russia e Cina apprezzano e Trump cosa fa? (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:41:00 GMT)