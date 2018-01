Lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma | il 12 gennaio

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma : Riguarda i mezzi di trasporto di ATAC e Roma Tpl: inizierà stanotte con le corse delle linee notturne e durerà per le successive 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.

Ryanair - sciopero dei dipendenti italiani il 10 febbraio. Sindacati : “Avviare confronto sul contratto di tutto il personale” : Dalla Germania all’Irlanda, fino all’Italia. Tornano in fibrillazione i lavoratori di Ryanair e incrociano le braccia sabato 10 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà “tutto il personale di base in Italia”. Le tre sigle spiegano di aver indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata perché, dopo le tensioni di dicembre e le aperture ...

Serie C Vicenza - annunciato lo sciopero dei calciatori : Vicenza - Sono scesi in stato di agitazione, per il mancato pagamento degli stipendi da parte della società, i giocatori del Vicenza Calcio che - annuncia oggi l'Aic - scenderanno in sciopero sabato ...

Scuola - per il Garante lo sciopero dei docenti per il caos diplomati magistrali “è illegittimo” : L’Autorità Garante per gli scioperi ha dichiarato “non conforme alla legge” lo sciopero della Scuola indetto lunedì 8 gennaio dai Cobas. In particolare, risulta “violata la regola del preavviso di 15 giorni e il mancato tentativo di conciliazione presso il Ministero, trattandosi di motivazioni diverse da quelle avanzate dalla sigla Saese, che per prima ha proclamato lo sciopero”. Il Garante precisa anche di aver già ...

Giustizia - al via sciopero record dei giudici pace : durerà un mese : Roma, 8 gen. (askanews) E' iniziato oggi lo sciopero record di un mese dei giudici di pace, che si protrarrà sino al 4 febbraio. Le adesioni allo sciopero sono altissime in tutta Italia e superiori al ...

Oggi rientro a scuola con lo sciopero dei docenti delle scuole primarie e d'infanzia : Roma - Aule chiuse nel primo giorno di scuola del nuovo anno, almeno per quelle dedicate ai più piccoli, vale a dire la Primaria e l'Infanzia. Oggi è prevista una manifestazione di protesta davanti al Ministero dell'Istruzione a Roma. E le altre città non staranno a guardare: il cronoprogramma dei manifestanti prevede infatti sit in davanti agli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, ...

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei giornalisti - i motivi della protesta : Questa sera si gioca Juventus-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno ma, a differenza degli altri incontri, non sarà accompagnato dalla telecronaca, da interviste e da interventi bordocampo. Immagini mute a causa della protesta dei giornalisti di RaiSport dovuta al mancato acquisto dei diritti dei Mondiali 2018 di calcio da parte della tv di Stato. I giornalisti del servizio ...