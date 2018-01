L' Inter sistema la difesa | ecco Lisandro Lopez

Inter - adesso sei grande : le gare contro Roma - Napoli e Juve lo rivelano - ma c’è qualcosa che va sistemata… : L’Inter fuga anche gli ultimi piccoli dubbi in merito alle potenzialità in questa stagione iniziata alla grande. adesso, dopo lo scontro al vertice con la Juventus, si può asserire con buoni dati di fatto che i nerazzurri sono una grande squadra che potrà lottare sino alla fine per lo scudetto con i bianconeri, il Napoli e la Roma. Le gare contro le tre big del nostro campionato parlano chiaro. I nerazzurri negli scontri diretti hanno ...

Sibilia : 'Riformare il sistema dall'Interno' : 'La Federcalcio deve avere la forza e la maturita' per raggiungere l'obiettivo di riformare il calcio senza una fase di commissariamento'. Questo il pensiero del presidente della Lega nazionale ...

Vicenza. Interspar ed Eurospar donano al Comune sistema di videosorveglianza : Stipulato nei giorni scorsi, di fronte ad un notaio, l’atto pubblico con il quale Aspiag Service (concessionaria delle insegne Despar, Eurospar e Interspar per il Nordest), ha donato al Comune di Vicenza un sistema di videosorveglianza su due aree nevralgiche…Continua a leggere →

Android : scoperta una grave vulnerabilità all'Interno del sistema" /meta property="og : site_name" content=" : Come ben sappiamo il sistema Android è su miliardi di dispositivi in tutto il mondo e la scoperta delle sue vulnerabilità è ormai all'ordine del giorno. MWR InfoSecurity ha scoperto recentemente una nuova vulnerabilità all'interno del sistema e sembrerebbero coinvolte le ...

Ecco il primo oggetto Interstellare mai osservato nel Sistema Solare : Ecco il primo oggetto interstellare mai osservato nel Sistema Solare E’ il primo oggetto interstellare mai osservato nel Sistema Solare e presenta una particolare forma allungata. Le caratteristiche dell’oggetto analizzate grazie al VLT. Il primo oggetto proveniente dall’esterno del Sistema Solare si presenta come un corpo di forma allungata, di colore molto scuro, tendente al rosso e con un’elevata concentrazione di metalli. Era il ...

Avvistato il primo 'asteroide Interstellare' : arriva da un altro sistema solare : È il primo asteroide interstellare, è arrivato da lontanissimo, da oltre il nostro sistema solare e forse il suo viaggio fino a noi è durato milioni di anni. Si chiama Oumuamua il misterioso corpo ...

Un intruso nel nostro sistema solare : ecco il primo 'asteroide Interstellare' : Lo studio della sua orbita - anche grazie alla collaborazione di diversi altri telescopi in tutto il Mondo - ha fatto pensare a qualcosa di diverso e i calcoli degli scienziati lo hanno confermato: ...

Le banche e l’Interesse del sistema : Per il salvataggio di Banca Carige sono giorni e, forse, ore decisive. In ballo non c’è solo il futuro della storica banca dei liguri. Né l’inevitabile bagarre politica che il caso...

L'Interessante Seven : The Days Long Gone festeggia la fase gold con un video dedicato al particolare sistema di movimento : Quando sei un team formato da ex CD Projekt RED che si ispira a Thief e che decide di ambientare il proprio titolo di debutto all'interno di un mondo post apocalittico che raggruppa elementi stealth, RPG, action, la prospettiva isometrica e il parkour non puoi che attirare l'attenzione.Seven: The Days Long Gone è un progetto che, considerando tutte le influenze che cerca di coniugare, risulta inevitabilmente tanto ambizioso quanto complicato da ...

Tecnologia : Intervista con l’hacker che ha trovato una falla nel sistema di navigazione anonima : Tra i 50.000 visitatori della 34^ TUTTINFIERA, alla Fiera di Padova c’era anche un veneto protagonista positivo delle cronache internazionali per aver scoperto una falla in “Tor browser”, il sistema di navigazione anonimo che permette (a chiunque lo scarichi gratuitamente) di navigare su Internet senza lasciare traccia. Filippo Cavallarin, 35 anni del Lido di Venezia, titolare della società mestrina WeAreSegment, è stato tra i tanti che si sono ...

Un visitatore Interstellare nel Sistema solare - ecco A 2017 U1 misterioso intruso che affascina gli scienziati : Si muove come un serpente, ma è un asteroide il “visitatore interstellare” come è stato ribattezzato l’oggetto celeste che ha il nome scientifico di A/2017 U1. Certamente arriva da un’altra stella, di un angolo lontano della Via Lattea, questo misterioso intruso che sta visitando il Sistema solare come indicano le osservazioni dei telescopi che sono stati puntati sul corpo celeste subito dopo la sua scoperta lo scorso 28 ...

Proxima Centauri - intorno alla stella più vicina a noi potrebbe esserci un Intero sistema di pianeti : Un anno fa la notizia che lì vicino alla stella più vicina noi c’era un’altra Terra, un pianeta potenzialmente abitabile. Invece Proxima Centauri potrebbe nascondere una clamorosa sorpresa: intorno a lei potrebbe orbitare non solo il pianeta Proxima b, ma addirittura un intero sistema di pianeti passato finora inosservato. A suggerirlo è la scoperta di una fascia di polvere fredda, simile a quelle del sistema Solare, che sembra ...