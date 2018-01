L' Inter ha deciso | il primo colpo è vicino | tutti i dettagli dell' affare

Caso Nainggolan alla Roma - Di Francesco svela : “ecco cosa ho deciso per la gara contro l’Inter” : “Nainggolan e’ stato sempre nel gruppo, si e’ sempre allenato, e’ stato solo non convocato” nell’ultima gara di campionato “e partira’ titolare con l’Inter”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, a margine della sua partecipazione all’interno dello stand ‘Ferrante’, nel corso della rassegna di ‘Pitti immagine’ a Firenze, rispondendo ad ...

Calciomercato : il giocatore ha deciso - vuole solo l'Inter Video : La sessione di mercato di gennaio [Video] si è appena aperta e tra le squadre che ci si aspetta risulti essere tra le grandi protagoniste c'è sicuramente l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano #Spalletti. Sara' un mercato, molto probabilmente, auto finanziato quindi i grandi colpi saranno possibili solo se ci saranno cessioni illustri. Lo ha detto chiaramente ieri in conferenza stampa l'ex allenatore della ...

Calciomercato Inter - Mkhitaryan o Pastore : Spalletti ha deciso : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice in casa nerazzurra nel quale si è parlato tanto di Calciomercato. Ebbene, Spalletti si è detto impotente in merito alle decisioni del club, dato che ovviamente non può entrare in questioni economiche che non gli competono. Ma al tecnico dell’Inter è stato chiesto qualche “consiglio” in merito a calciatori seguiti con attenzione da Sabatini ed ...

La dirigenza ha deciso : il giocatore lascerà l’Inter? Video : L’#Inter, dopo gli ultimi risultati negativi [Video], ha la necessita' di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Per provare a dare una scossa alla squadra, ad Appiano Gentile c’è stata una riunione a cui hanno partecipato l’allenatore nerazzurro, Ausilio, Gardini e il coordinatore tecnico di Suning, Walter Sabatini. Nell’incontro si è discusso delle problematiche recenti della squadra e ma anche di come ...

Shaqiri ‘sputa’ nel piatto dell’Inter : “Ecco perchè ho deciso di andarmene” : Xherdan Shaqiri, intervistato dal quotidiano svizzero ‘Basler Zeitung’, è tornato a parlare dell’esperienza vissuta all‘Inter che non è stata certo positiva: “Se mi pento di aver fatto quella scelta? Molti pensano che all’Inter sia andato tutto male, ma non è così. Ho detto che ero vicino al posto dove ho passato i migliori momenti della mia vita ed è così: ero vicino alla mia famiglia, il club era al confine ...

Inter - Spalletti prepara la sfida di domenica : “Ho già deciso - col Chievo 11 titolari “ : domenica pomeriggio, in occasione della sfida contro il Chievo a San Siro, l’Inter di Spalletti affronterà la prima mini emergenza della stagione. I nerazzurri, infatti, saranno privi di tre titolarissimi di questo inizio di stagione. Pare chiaro, quindi, che la panchina dovrà essere decisiva. Il mister nerazzurro però è apparso fiducioso riguardo la sfida di domenica. Sui social ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi, come è ...

Handanovic - valutazione folle del PSG : ora l'Inter ha deciso : Handanovic, valutazione folle del PSG: ora l'Inter ha deciso Il portiere nerazzurro continua a stupire, la dirigenza prende un'importante decisione. CosimoSpalanzino CosimoSpalanzino Segui Segui gia' Curato da Pierluigi Crivelli Pubblicato il: 22 ottobre 2017 22 ottobre 2017 Pubblicato il 22/10/2017 ...